Оказывается, что обычный поход в баню может закончиться очень плохо. Эксперт «Все буде добре» Оксана Вольская рассказала, какие опасности могут ждать нас после предыдущих посетителей. Подробная информация о том, что нужно знать о бане, прежде чем туда отправиться, – в материале.

Оксана Вольская рассказала обо всех опасностях, которые могут передаваться от предыдущих посетителей.

Педикулез

Передается через шапочки общего пользования.

Как уберечься? Вши не переносят запах лаванды и чайного дерева, поэтому в качестве профилактики можно нанести капельку ароматной жидкости на затылок и за уши.

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Грибок

Грибковая инфекция передается контактным путем: достаточно случайного прикосновения к зараженному человеку, его плавательным принадлежностям или к одежде.

Как уберечься? При посещении бани ходить в тапочках и пользоваться индивидуальными вещами, покрыть ногти специальным противогрибковым лаком.

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Бородавки

Вирус передается при непосредственном контакте с зараженным человеком или через предметы общего пользования (в частности, полотенца, которые выдаются в банях и саунах). Подхватить инфекцию можно, даже наступив на место, где стоял больной.

Как уберечься? Необходимо пользоваться только индивидуальными тапочками и полотенцами, после процедур сразу принять душ с гелем с противогрибковым эффектом.

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Перед походом в баню следует сделать средство на основе гвоздики. Гвоздика богата эфирными маслами, особенно эвгенолом, который обладает обезболивающим и антисептическим действием.

В стеклянной емкости смешать 1 столовую ложку гвоздики и 200 мл оливкового масла, нагреть на водяной бане 30 – 40 минут. Дать остыть, процедить и перелить в отдельную баночку. Можно добавлять в свой гель для душа. Можно и детям, если нет аллергии на компоненты.

Если у вас есть нарушения кожного покрова (ранки, прыщики, трещины, мозоли), перед походом в баню и после нанесите на поврежденные участки антигрибковый крем, спрей или спрей-пудру. Перед этим нужно тщательно вытереть кожу.