Наталя Холоденко раніше не любила страви з гарбуза, але після того, як скуштувала його в запеченому вигляді та з часником, змінила свою думку. Запечений гарбуз із часником – страва, яка не забере багато часу та потребує мінімум інгредієнтів. До речі, вона є дієтичною та дуже-дуже корисною. Детальний рецепт приготування запеченого гарбуза з часником – в матеріалі.

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Новий випуск «Все буде добре» дарує нову смачну страву. Запечений гарбуз із часником здивує вас своїм смаком. Запам’ятайте, в гарбузі є дуже рідкісний вітамін Т, який допомагає жирам швидше розщеплюватися.

Інгредієнти:

гарбуз середніх розмірів – 1 шт.

часник – 2 або більше зуб.

столова ложка оливкової олії

сіль

Приготування:

Перед початком готування потрібно розігріти духовку до 200 ° С, після чого переходимо до підготовки гарбуза. Якщо ви хочете, можете почистити гарбуз, але зазвичай шкірка гарбуза м’яка та її не видаляють. Гарбуз ріжемо навпіл, дістаємо з серцевини насіння з допомогою ложки. Далі нарізаємо гарбуз шматочками. Скибочки викладаємо на деко, покрите фольгою, або на форму для запікання. Далі потрібно очистити і нарізати зубчики часнику. Посипати порізаним часником скибочки гарбуза. Полити оливковою олією, трохи посипати сіллю. Поставте деко в духовку і запікайте близько 30–40 хвилин. Скибочки через 15–20 хвилин готування потрібно перевернути. Через 40 хвилин страва готова!

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