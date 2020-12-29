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Запечений гарбуз із часником: рецепт приготування

29.12.2020

Наталя Холоденко раніше не любила страви з гарбуза, але після того, як скуштувала його в запеченому вигляді та з часником, змінила свою думку.  Запечений гарбуз із часником – страва, яка не забере багато часу та потребує мінімум інгредієнтів. До речі, вона є дієтичною та дуже-дуже корисною. Детальний рецепт приготування запеченого гарбуза з часником – в матеріалі.

запечений гарбуз

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Новий випуск «Все буде добре» дарує нову смачну страву. Запечений гарбуз із часником здивує вас своїм смаком. Запам’ятайте, в гарбузі є дуже рідкісний вітамін Т, який допомагає жирам швидше розщеплюватися.

Інгредієнти:

  • гарбуз середніх розмірів – 1 шт.
  • часник – 2 або більше зуб.
  • столова ложка оливкової олії
  • сіль

Приготування:

  1. Перед початком готування потрібно розігріти духовку до 200 °С, після чого переходимо до підготовки гарбуза. Якщо ви хочете, можете почистити гарбуз, але зазвичай шкірка гарбуза м’яка та її не видаляють. Гарбуз ріжемо навпіл, дістаємо з серцевини насіння з допомогою ложки.
  2. Далі нарізаємо гарбуз шматочками. Скибочки викладаємо на деко, покрите фольгою, або на форму для запікання.
  3. Далі потрібно очистити і нарізати зубчики часнику. Посипати порізаним часником  скибочки гарбуза. Полити оливковою олією, трохи посипати сіллю.
  4. Поставте деко в духовку і запікайте близько 30–40 хвилин. Скибочки через 15–20 хвилин готування потрібно перевернути. Через 40 хвилин страва готова!

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