Наталья Холоденко раньше не любила блюда из тыквы, но после того, как попробовала ее в запеченном виде и с чесноком, изменила свое мнение. Запеченная тыква с чесноком – блюдо, которое не заберет много времени и требует минимум ингредиентов. Кстати, оно является диетическим и очень-очень полезным. Подробный рецепт приготовления запеченной тыквы с чесноком – в материале.

Новый выпуск «Все буде добре» дарит новое вкусное блюдо. Запеченная тыква с чесноком удивит вас своим вкусом. Запомните, в тыкве есть очень редкий витамин Т, который помогает жирам быстрее расщепляться.

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Ингредиенты:

тыква средних размеров — 1 шт.

чеснок — 2 или более зуб.

столовая ложка оливкового масла

соль

Приготовление:

Перед началом приготовления нужно разогреть духовку до 200 °С, после чего переходим к подготовке тыквы. Если вы хотите, можете почистить тыкву, но обычно кожура тыквы мягкая и ее не удаляют. Тыкву режем пополам, достаем из сердцевины семена с помощью ложки. Далее нарезаем тыкву кусочками. Ломтики выкладываем на противень, покрытый фольгой, или на форму для запекания. Далее нужно очистить и нарезать зубчики чеснока. Посыпать нарезанным чесноком ломтики тыквы. Полить оливковым маслом, немного посыпать солью. Поставьте противень в духовку и запекайте около 30–40 минут. Ломтики через 15–20 минут приготовления нужно перевернуть. Через 40 минут блюдо готово!

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