Фіналістка 6 сезону «МастерШеф» Катя Пєскова розповіла для «Все буде добре», чим можна начинити тарталетки. Навіть не сумнівайтеся, що ваші гості будуть вражені цією стравою. Читайте рецепт солоних домашніх тарталеток з яйцем і тунцем у нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Борошно – 200 г

Вершкове масло (з холодильника) – 100 г

Сіль – 3 г

Яйце – 1 шт.

Приготування:

Змішати всі сухі інгредієнти, додати масло і вимішати до стану крихти (в комбайні). Потім додати яйця і швидко замісити тісто. Розкатати і поставити в холодильник. Коли тісто охолоне, сформувати тарталетки і знову поставити в холодильник. Випікати за температури 160–170 градусів до золотистого кольору приблизно 20 хвилин.

Начинка

Інгредієнти:

Яйця (варені) – 2 шт.

Тунець – 200 г

Зелена цибуля

Приготування:

Яйця та цибулю порізати і все змішати з тунцем.

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Заливка

Інгредієнти:

Вершки – 200 г

Яйце – 3 шт.

Приготування:

Яйця змішуємо з вершками, солимо і перчимо На готову тарталетку викладаємо трохи тертого сиру (сир м’який), потім начинку. Заливаємо яєчно-вершковою сумішшю. Посипаємо сиром. Відправляємо в духовку ще хвилин на 15 за температури 150–160 градусів.

Video: Солона тарталетка з тунцем: рецепт покроково Чим начинити тартателки? Смачні та цікаві варіанти, чим начинити тарталетки - в рецепті домашніх тарталеток від фіналістки МастерШеф