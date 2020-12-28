Солона тарталетка з тунцем: рецепт покроково
28.12.2020
Фіналістка 6 сезону «МастерШеф» Катя Пєскова розповіла для «Все буде добре», чим можна начинити тарталетки. Навіть не сумнівайтеся, що ваші гості будуть вражені цією стравою. Читайте рецепт солоних домашніх тарталеток з яйцем і тунцем у нашому матеріалі.
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Тісто
Інгредієнти:
- Борошно – 200 г
- Вершкове масло (з холодильника) – 100 г
- Сіль – 3 г
- Яйце – 1 шт.
Приготування:
- Змішати всі сухі інгредієнти, додати масло і вимішати до стану крихти (в комбайні).
- Потім додати яйця і швидко замісити тісто.
- Розкатати і поставити в холодильник.
- Коли тісто охолоне, сформувати тарталетки і знову поставити в холодильник.
- Випікати за температури 160–170 градусів до золотистого кольору приблизно 20 хвилин.
Начинка
Інгредієнти:
- Яйця (варені) – 2 шт.
- Тунець – 200 г
- Зелена цибуля
Приготування:
- Яйця та цибулю порізати і все змішати з тунцем.
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Заливка
Інгредієнти:
- Вершки – 200 г
- Яйце – 3 шт.
Приготування:
- Яйця змішуємо з вершками, солимо і перчимо
- На готову тарталетку викладаємо трохи тертого сиру (сир м’який), потім начинку.
- Заливаємо яєчно-вершковою сумішшю.
- Посипаємо сиром.
- Відправляємо в духовку ще хвилин на 15 за температури 150–160 градусів.
Video: Солона тарталетка з тунцем: рецепт покроково
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