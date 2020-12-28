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Солона тарталетка з тунцем: рецепт покроково

28.12.2020

Фіналістка 6 сезону «МастерШеф» Катя Пєскова розповіла для «Все буде добре», чим можна начинити тарталетки. Навіть не сумнівайтеся, що ваші гості будуть вражені цією стравою. Читайте рецепт солоних домашніх тарталеток з яйцем і тунцем у нашому матеріалі.

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 Тісто

Інгредієнти:

  • Борошно – 200 г
  • Вершкове масло (з холодильника) – 100 г
  • Сіль – 3 г
  • Яйце – 1 шт.

Приготування:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти, додати масло і вимішати до стану крихти (в комбайні).
  2. Потім додати яйця і швидко замісити тісто.
  3. Розкатати  і поставити в холодильник.
  4. Коли тісто охолоне, сформувати тарталетки і знову поставити в холодильник.
  5. Випікати за температури 160–170 градусів до золотистого кольору приблизно 20 хвилин.

Начинка

Інгредієнти:

  • Яйця (варені) – 2 шт.
  • Тунець – 200 г
  • Зелена цибуля

Приготування:

  1. Яйця та цибулю порізати і все змішати з тунцем.

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Заливка

Інгредієнти:

  • Вершки – 200 г
  • Яйце – 3 шт.

Приготування:

  1. Яйця змішуємо з вершками, солимо і перчимо
  2. На готову тарталетку викладаємо трохи тертого сиру (сир м’який), потім начинку.
  3. Заливаємо яєчно-вершковою сумішшю.
  4. Посипаємо сиром.
  5. Відправляємо в духовку ще хвилин на 15 за температури 150–160 градусів.

Video: Солона тарталетка з тунцем: рецепт покроково

Чим начинити тартателки? Смачні та цікаві варіанти, чим начинити тарталетки - в рецепті домашніх тарталеток від фіналістки МастерШеф

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