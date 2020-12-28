Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Солёная тарталетка с тунцом: рецепт пошагово

28.12.2020

Финалистка 6 сезона «МастерШеф» Катя Пескова рассказала для «Все буде добре», чем можно начинить тарталетки. Даже не сомневайтесь, ваши гости будут без ума от этого блюда. Читайте рецепт соленых домашних тарталеток с яйцом и тунцом в нашем материале.

Больше по теме: Салат оливье к Новому году 2021: классический рецепт

чем начинить тарталетки рецепты

Тесто

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Сливочное масло (из холодильника) – 100 г
  • Соль – 3 г
  • Яйцо – 1 шт.

Приготовление:

  1. Смешать все сухие ингредиенты, добавить масло и вымешать до состояния крошки (в комбайне).
  2. Затем добавить яйца и быстро замесить тесто.
  3. Раскатать и поставить в холодильник.
  4. Когда тесто остынет, сформировать тарталетки и снова поставить в холодильник.
  5. Выпекать при температуре 160–170 градусов до золотистого цвета. Примерно 20 минут.

Начинка

Ингредиенты:

  • Яйца (варёные) – 2 шт.
  • Тунец – 200 г
  • Зелёный лук

Приготовление:

  1. Яйца и лук порезать, всё смешать с тунцом.

Заливка

Ингредиенты:

  • Сливки – 200 г
  • Яйцо – 3 шт.

Больше по теме: Салат на Новый год 2021: мексиканский салат «Пиканте»

Приготовление:

  1. Яйца смешиваем со сливками, солим и перчим.
  2. На готовую тарталетку выкладываем чуть-чуть тёртого сыра (сыр мягкий), затем начинку.
  3. Всё заливаем яично-сливочной смесью.
  4. Посыпаем сверху сыром.
  5. Отправляем в духовку ещё минут на 15 при температуре 150–160 градусов.

Video: Солёная тарталетка с тунцом: рецепт пошагово

Чем начинить тартателки? Вкусные и интересные варианты, чем начинить тарталетки - в рецептах домашних тарталеток от финалистки Мастер Шеф

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить