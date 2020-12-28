Салат на Новий рік: «Оселедець під шубою 21 століття»
28.12.2020
Кулінар Євген Клопотенко пообіцяв своїй мамі в студії «Все буде добре», що запропонує їй рецепт сучасного оселедця під шубою, від якого вона не зможе відмовитися. По суті, це буде желейно-буряковий мус з горіховим шаром та кількою на зеленій бісквітній подушці. Детальний рецепт оселедця під шубою по-новому – в матеріалі.
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Інгредієнти
Для бісквіта:
- Яйця – 4 шт.
- Борошно – 0,5 склянки
- Сіль, перець – за смаком
- Цибуля – 1 шт.
- Базилік – 2 гілочки
- Кріп – 2 гілочки
- Петрушка – 2 гілочки
Для верхнього шару шуби:
- Волоські горіхи – 50 г
- Кілька (пряного посолу) – 200 г
- Буряк – 1 кг
- Желатин – 1 упаковка
- Лимон – 1 шт.
- Домашній майонез – 2 ст. л.
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Приготування:
- Подрібнити зелень в блендері.
- Розділити яйця на жовтки і білки.
- Збити жовтки з цукром, сіллю, додати борошно, додати збиті білки, додати подрібнену зелень.
- Випікати бісквіт в квадратній формі 10 хвилин за температури 180 градусів. Охолодити.
- Варений буряк перебити в блендері з майонезом, сіллю, цукром і лимонним соком.
- Набряклий желатин розпустити в сотейнику, з’єднати з буряком.
- Кільку нарізати дрібними кубиками.
- Почищені горішки дрібно порубати.
- Сформувати канапе у формі. Видавити формою бісквіт (залишити його у формі), зверху викласти кільку, потім фісташки, потім шар буряка з желатином.
- Застигати канапе має у формі.
Video: Салат на Новий рік: «Оселедець під шубою 21 століття»
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