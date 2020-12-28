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Салат на Новий рік: «Оселедець під шубою 21 століття»

28.12.2020

Кулінар Євген Клопотенко пообіцяв своїй мамі в студії «Все буде добре», що запропонує їй рецепт сучасного оселедця під шубою, від якого вона не зможе відмовитися. По суті, це буде желейно-буряковий мус з горіховим шаром та кількою на зеленій бісквітній подушці. Детальний рецепт оселедця під шубою по-новому – в матеріалі. 

сельд под шубой по новому

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Інгредієнти

Для бісквіта:

  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно – 0,5 склянки
  • Сіль, перець – за смаком
  • Цибуля – 1 шт.
  • Базилік – 2 гілочки
  • Кріп – 2 гілочки
  • Петрушка – 2 гілочки

Для верхнього шару шуби:

  • Волоські горіхи – 50 г
  • Кілька (пряного посолу) – 200 г
  • Буряк – 1 кг
  • Желатин – 1 упаковка
  • Лимон – 1 шт.
  • Домашній майонез – 2 ст. л.

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Приготування:

  1. Подрібнити зелень в блендері.
  2. Розділити яйця на жовтки і білки.
  3. Збити жовтки з цукром, сіллю, додати борошно, додати збиті білки, додати подрібнену зелень.
  4. Випікати бісквіт в квадратній формі 10 хвилин за температури 180 градусів. Охолодити.
  5. Варений буряк перебити в блендері з майонезом, сіллю, цукром і лимонним соком.
  6. Набряклий желатин розпустити в сотейнику, з’єднати з буряком.
  7. Кільку нарізати дрібними кубиками.
  8. Почищені горішки дрібно порубати.
  9. Сформувати канапе у формі. Видавити формою бісквіт (залишити його у формі), зверху викласти кільку, потім фісташки, потім шар буряка з желатином.
  10. Застигати канапе має у формі.

Video: Салат на Новий рік: «Оселедець під шубою 21 століття»

Як приготувати салат Шуба по-новому? Оригінальний рецепт від Євгена Клопотенка - незвичайний і цікавий салат Оселедець під шубою по-новому

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