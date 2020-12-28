Кулинар Евгений Клопотенко пообещал своей маме в студии «Все буде добре», что предложит ей рецепт современной селедки под шубой, от которого она не сможет отказаться. По сути, это будет желейно-свекольный мусс с ореховым слоем и килькой на зеленой бисквитной подушке. Детальный рецепт селедки под шубой по новому рецепту – в материале.

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Ингредиенты:

Для бисквита

Яйца – 4 шт.

Мука – о,5 стакана

Соль, перец – по вкусу

Лук – 1 шт.

Базилик – 2 веточки

Укроп – 2 веточки

Петрушка – 2 веточки

Для верхнего слоя шубы:

Грецкие орехи – 50 г

Килька (пряного посола) – 200 г

Свёкла – 1 кг

Желатин – 1 упаковка

Лимон – 1 шт.

Домашний майонез – 2 ст. л.

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Приготовление:

Измельчить зелень в блендере. Разделить яйца на желтки и белки. Взбить желтки с сахаром, солью, добавить муку, добавить взбитые белки, добавить измельчённую зелень. Выпекать бисквит в квадратной форме 10 минут при температуре 180 градусов. Охладить. Варёную свёклу перебить в блендере с майонезом, солью, сахаром и лимонным соком. Набухший желатин распустить в сотейнике, соединить со свеклой. Кильку нарезать мелким кубиком. Очищенные орешки измельчить. Сформировать канапе в форме. Выдавить формой бисквит (оставить его в форме) сверху выложить кильку, затем фисташки, затем слой свёклы с желатином. Застывать канапе должно в форме.

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