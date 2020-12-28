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Салат на Новый год 2021: «Селедка под шубой 21 века»

28.12.2020

Кулинар Евгений Клопотенко пообещал своей маме в студии «Все буде добре», что предложит ей рецепт современной селедки под шубой, от которого она не сможет отказаться. По сути, это будет желейно-свекольный мусс с ореховым слоем и килькой на зеленой бисквитной подушке. Детальный рецепт селедки под шубой по новому рецепту – в материале. 

сельд под шубой по новому

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Ингредиенты:

Для бисквита

  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – о,5 стакана
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лук – 1 шт.
  • Базилик – 2 веточки
  • Укроп – 2 веточки
  • Петрушка – 2 веточки

Для верхнего слоя шубы:

  • Грецкие орехи – 50 г
  • Килька (пряного посола) – 200 г
  • Свёкла – 1 кг
  • Желатин – 1 упаковка
  • Лимон – 1 шт.
  • Домашний майонез – 2 ст. л.

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Приготовление:

  1. Измельчить зелень в блендере.
  2. Разделить яйца на желтки и белки.
  3. Взбить желтки с сахаром, солью, добавить муку, добавить взбитые белки, добавить измельчённую зелень.
  4. Выпекать бисквит в квадратной форме 10 минут при температуре 180 градусов. Охладить.
  5. Варёную свёклу перебить в блендере с майонезом, солью, сахаром и лимонным соком.
  6. Набухший желатин распустить в сотейнике, соединить со свеклой.
  7. Кильку нарезать мелким кубиком.
  8. Очищенные орешки измельчить.
  9. Сформировать канапе в форме. Выдавить формой бисквит (оставить его в форме) сверху выложить кильку, затем фисташки, затем слой свёклы с желатином.
  10. Застывать канапе должно в форме.

Video: Салат на Новый год 2021: «Селедка под шубой 21 века»

Как приготовить салат Шуба по-новому? Оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко - необычный и интересный салат Селедка под шубой по-новому

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