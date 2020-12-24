Як зробити педикюр в домашніх умовах за екзотичним рецептом без особливих витрат? Скористайтеся секретом ведучої Рози Аль-Намрі. Східна техніка педикюру складається з трьох етапів, кожен з яких покроково описаний в матеріалі. Складові розраховані на дві порції, тож можна влаштувати спа-релакс із подругою.

Масажні мішечки

Інгредієнти (на два мішечки):

Кропива – 6 ч. л.;

Липа – 6 ч. л;

Ромашка – 6 ч. л.;

М’ята – 6 ч. л.;

Морська сіль – 6 ч. л.

Приготування масажних мішечків для ванночки:

Перемішати подрібнені сушені трави з сіллю. Викласти суміш порівну на серветки з натуральної тканини. Зав’язати мішечки і опускати в гарячу воду на дві-чотири хвилини. Витягти мішечки з води, остудити. Опустити ноги в ванночку на 5-8 хвилин.

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Скраб для оксамитових п’ят

Інгредієнти:

Кокосова стружка – 2 ст. л.;

Морська сіль – 2 ст. л.;

Кунжутне масло – 4 ст. л.

Приготування східного скрабу:

Змішати всі інгредієнти до однорідності. Нанести скраб на стопи. Мішечками з травами промасажувати стопи для кращого відлущування.

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Заспокійлива ванночка

Інгредієнти:

Гаряча вода – 3 л;

Лимонний сік – 4 ст. л .;

Імбирний порошок – 2 ст. л.

Приготування:

Перемішати інгредієнти. Перелити в ванночку або тазик. Тримати ноги 5-8 хвилин.

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Video: Як зробити педикюр у домашніх умовах? Східна техніка Як зробити педикюр в домашніх умовах за східним рецептом Рози Аль-Намрі? Відео інструкція, як зробити педикюр вдома