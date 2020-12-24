Як зробити педикюр у домашніх умовах? Східна техніка
24.12.2020
Як зробити педикюр в домашніх умовах за екзотичним рецептом без особливих витрат? Скористайтеся секретом ведучої Рози Аль-Намрі. Східна техніка педикюру складається з трьох етапів, кожен з яких покроково описаний в матеріалі. Складові розраховані на дві порції, тож можна влаштувати спа-релакс із подругою.
Масажні мішечки
Інгредієнти (на два мішечки):
- Кропива – 6 ч. л.;
- Липа – 6 ч. л;
- Ромашка – 6 ч. л.;
- М’ята – 6 ч. л.;
- Морська сіль – 6 ч. л.
Приготування масажних мішечків для ванночки:
- Перемішати подрібнені сушені трави з сіллю.
- Викласти суміш порівну на серветки з натуральної тканини.
- Зав’язати мішечки і опускати в гарячу воду на дві-чотири хвилини.
- Витягти мішечки з води, остудити.
- Опустити ноги в ванночку на 5-8 хвилин.
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Скраб для оксамитових п’ят
Інгредієнти:
- Кокосова стружка – 2 ст. л.;
- Морська сіль – 2 ст. л.;
- Кунжутне масло – 4 ст. л.
Приготування східного скрабу:
- Змішати всі інгредієнти до однорідності.
- Нанести скраб на стопи.
- Мішечками з травами промасажувати стопи для кращого відлущування.
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Заспокійлива ванночка
Інгредієнти:
- Гаряча вода – 3 л;
- Лимонний сік – 4 ст. л .;
- Імбирний порошок – 2 ст. л.
Приготування:
- Перемішати інгредієнти.
- Перелити в ванночку або тазик.
- Тримати ноги 5-8 хвилин.
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Video: Як зробити педикюр у домашніх умовах? Східна техніка
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