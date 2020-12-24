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Як зробити педикюр у домашніх умовах? Східна техніка

24.12.2020

Як зробити педикюр в домашніх умовах за екзотичним рецептом без особливих витрат? Скористайтеся секретом ведучої  Рози Аль-Намрі. Східна техніка педикюру складається з трьох етапів, кожен з яких покроково описаний в матеріалі. Складові розраховані на дві порції, тож можна влаштувати спа-релакс із подругою.

Масажні мішечки

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Інгредієнти (на два мішечки):

  • Кропива – 6 ч. л.;
  • Липа – 6 ч. л;
  • Ромашка – 6 ч. л.;
  • М’ята – 6 ч. л.;
  • Морська сіль – 6 ч. л.

Приготування масажних мішечків для ванночки:

  1. Перемішати подрібнені сушені трави з сіллю.
  2. Викласти суміш порівну на серветки з натуральної тканини.
  3. Зав’язати мішечки і опускати в гарячу воду на дві-чотири хвилини.
  4. Витягти мішечки з води, остудити.
  5. Опустити ноги в ванночку на 5-8 хвилин.

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Скраб для оксамитових п’ят

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Інгредієнти:

  • Кокосова стружка – 2 ст. л.;
  • Морська сіль – 2 ст. л.;
  • Кунжутне масло – 4 ст. л.

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Приготування східного скрабу:

  1. Змішати всі інгредієнти до однорідності.
  2. Нанести скраб на стопи.
  3. Мішечками з травами промасажувати стопи для кращого відлущування.

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Заспокійлива ванночка

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Інгредієнти:

  • Гаряча вода – 3 л;
  • Лимонний сік – 4 ст. л .;
  • Імбирний порошок – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Перемішати інгредієнти.
  2. Перелити в ванночку або тазик.
  3. Тримати ноги 5-8 хвилин.

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Video: Як зробити педикюр у домашніх умовах? Східна техніка

Як зробити педикюр в домашніх умовах за східним рецептом Рози Аль-Намрі? Відео інструкція, як зробити педикюр вдома

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