Как сделать педикюр в домашних условиях? Восточная техника
24.12.2020
Как сделать педикюр в домашних условиях по экзотическому рецепту без особых затрат? Воспользуйтесь секретом ведущей Розы Аль-Намри. Восточная техника педикюра состоит из трёх этапов, каждый из которых пошагово описан в материале. Составляющие рассчитаны на две порции, так что можно устроить спа-релакс с подругой.
Массажные мешочки
Ингредиенты (на два мешочка):
- Крапива – 6 ч. л.;
- Липа – 6 ч. л.;
- Ромашка – 6 ч. л.;
- Мята – 6 ч. л.;
- Морская соль – 6 ч. л.
Приготовление массажных мешочков для ванночки:
- Перемешать измельченные сушеные травы с солью.
- Выложить смесь поровну на салфетки из натуральной ткани.
- Завязать мешочки и замачивать в горячей воде на две-четыре минуты.
- Извлечь мешочки из воды, остудить.
- Опустить ноги в ванночку на 5-8 минут.
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Скраб для бархатных пяток
Ингредиенты:
- Кокосовая стружка – 2 ст. л.;
- Морская соль – 2 ст. л.;
- Кунжутное масло – 4 ст. л.
Приготовление восточного скраба:
- Смешать все ингредиенты до одноородности.
- Нанести скраб на стопы.
- Мешочками с травами промассажировать стопы для лучшего отшелушивания.
Успокоительная ванночка
Ингредиенты:
- Горячая воды – 3 л;
- Лимонный сок – 4 ст. л.;
- Имбирный порошок – 2 ст. л.
Приготовление:
- Перемешать ингредиенты.
- Перелить в ванночку или тазик.
- Держать ноги 5-8 минут.
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Video: Как сделать педикюр в домашних условиях? Восточная техника
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