Как сделать педикюр в домашних условиях по экзотическому рецепту без особых затрат? Воспользуйтесь секретом ведущей Розы Аль-Намри. Восточная техника педикюра состоит из трёх этапов, каждый из которых пошагово описан в материале. Составляющие рассчитаны на две порции, так что можно устроить спа-релакс с подругой.

Массажные мешочки

Ингредиенты (на два мешочка):

Крапива – 6 ч. л.;

Липа – 6 ч. л.;

Ромашка – 6 ч. л.;

Мята – 6 ч. л.;

Морская соль – 6 ч. л.

Приготовление массажных мешочков для ванночки:

Перемешать измельченные сушеные травы с солью. Выложить смесь поровну на салфетки из натуральной ткани. Завязать мешочки и замачивать в горячей воде на две-четыре минуты. Извлечь мешочки из воды, остудить. Опустить ноги в ванночку на 5-8 минут.

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Скраб для бархатных пяток

Ингредиенты:

Кокосовая стружка – 2 ст. л.;

Морская соль – 2 ст. л.;

Кунжутное масло – 4 ст. л.

Приготовление восточного скраба:

Смешать все ингредиенты до одноородности. Нанести скраб на стопы. Мешочками с травами промассажировать стопы для лучшего отшелушивания.

Успокоительная ванночка

Ингредиенты:

Горячая воды – 3 л;

Лимонный сок – 4 ст. л.;

Имбирный порошок – 2 ст. л.

Приготовление:

Перемешать ингредиенты. Перелить в ванночку или тазик. Держать ноги 5-8 минут.

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Video: Как сделать педикюр в домашних условиях? Восточная техника Как сделать педикюр в домашних условиях по восточному рецепту Розы Аль-Намри? Видео инструкция, как сделать педикюр дома