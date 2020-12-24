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Как сделать педикюр в домашних условиях? Восточная техника

24.12.2020

Как сделать педикюр в домашних условиях по экзотическому рецепту без особых затрат? Воспользуйтесь секретом ведущей Розы Аль-Намри. Восточная техника педикюра состоит из трёх этапов, каждый из которых пошагово описан в материале. Составляющие рассчитаны на две порции, так что можно устроить спа-релакс с подругой.

Массажные мешочки

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Ингредиенты (на два мешочка):

  • Крапива – 6 ч. л.;
  • Липа – 6 ч. л.;
  • Ромашка – 6 ч. л.;
  • Мята – 6 ч. л.;
  • Морская соль – 6 ч. л.

Приготовление массажных мешочков для ванночки:

  1. Перемешать измельченные сушеные травы с солью.
  2. Выложить смесь поровну на салфетки из натуральной ткани.
  3. Завязать мешочки и замачивать в горячей воде на две-четыре минуты.
  4. Извлечь мешочки из воды, остудить.
  5. Опустить ноги в ванночку на 5-8 минут.

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Скраб для бархатных пяток

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Ингредиенты:

  • Кокосовая стружка – 2 ст. л.;
  • Морская соль – 2 ст. л.;
  • Кунжутное масло – 4 ст. л.

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Приготовление восточного скраба:

  1. Смешать все ингредиенты до одноородности.
  2. Нанести скраб на стопы.
  3. Мешочками с травами промассажировать стопы для лучшего отшелушивания.

Успокоительная ванночка

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Ингредиенты:

  • Горячая воды – 3 л;
  • Лимонный сок – 4 ст. л.;
  • Имбирный порошок – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Перемешать ингредиенты.
  2. Перелить в ванночку или тазик.
  3. Держать ноги 5-8 минут.

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Video: Как сделать педикюр в домашних условиях? Восточная техника

Как сделать педикюр в домашних условиях по восточному рецепту Розы Аль-Намри? Видео инструкция, как сделать педикюр дома

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