Рисове желе із сиром: рецепт
22.12.2020
Гадаєте, що з перевареного рису неможливо нічого приготувати? Не гарячкуйте та не викидайте його у смітник, а приготуйте насправді вишукану страву – желе із сиром від експерта «Все буде добре» Томаша Німета. Страва легка у приготуванні та не займе у вас багато часу. Детальний рецепт рисового желе – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Рис – 4 ст. л.
- Сир кисломолочний – 300 г
- Желатин – 2 ст. л.
- Вершки (або молоко) – 10 ст. л.
- Цукор – 6 ст. л.
- Ванільний цукор – 2 ст. л.
- Кориця мелена – 1 ч. л.
- Кокосова стружка – 4 ст. л.
- Фрукти і джем для прикрашання
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Приготування:
- Желатин замочити в невеликій кількості води, дати йому набрякнути.
- Розтопити желатин на водяній бані.
- З’єднати сир з вершками, цукром, ванільним цукром, корицею і розім’яти блендером.
- Додати желатин і рис до сирної маси.
- Розім’яти блендером, додати кокосову стружку.
- Розлити масу в силіконові формочки і відправити в холодильник до застигання.
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