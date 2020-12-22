Гадаєте, що з перевареного рису неможливо нічого приготувати? Не гарячкуйте та не викидайте його у смітник, а приготуйте насправді вишукану страву – желе із сиром від експерта «Все буде добре» Томаша Німета. Страва легка у приготуванні та не займе у вас багато часу. Детальний рецепт рисового желе – в матеріалі.

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Інгредієнти:

Рис – 4 ст. л.

Сир кисломолочний – 300 г

Желатин – 2 ст. л.

Вершки (або молоко) – 10 ст. л.

Цукор – 6 ст. л.

Ванільний цукор – 2 ст. л.

Кориця мелена – 1 ч. л.

Кокосова стружка – 4 ст. л.

Фрукти і джем для прикрашання

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Приготування:

Желатин замочити в невеликій кількості води, дати йому набрякнути. Розтопити желатин на водяній бані. З’єднати сир з вершками, цукром, ванільним цукром, корицею і розім’яти блендером. Додати желатин і рис до сирної маси. Розім’яти блендером, додати кокосову стружку. Розлити масу в силіконові формочки і відправити в холодильник до застигання.