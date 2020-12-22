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Рисове желе із сиром: рецепт

22.12.2020

Гадаєте, що з перевареного рису неможливо нічого приготувати? Не гарячкуйте та не викидайте його у смітник, а приготуйте насправді вишукану страву – желе із сиром від експерта «Все буде добре» Томаша Німета. Страва легка у приготуванні та не займе у вас багато часу. Детальний рецепт рисового желе – в матеріалі.

рисове желе із творогом

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Інгредієнти:

  • Рис – 4 ст. л.
  • Сир кисломолочний – 300 г
  • Желатин – 2 ст. л.
  • Вершки (або молоко) – 10 ст. л.
  • Цукор – 6 ст. л.
  • Ванільний цукор – 2 ст. л.
  • Кориця мелена – 1 ч. л.
  • Кокосова стружка – 4 ст. л.
  • Фрукти і джем для прикрашання

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Приготування:

  1. Желатин замочити в невеликій кількості води, дати йому набрякнути.
  2. Розтопити желатин на водяній бані.
  3. З’єднати сир з вершками, цукром, ванільним цукром, корицею і розім’яти блендером.
  4. Додати желатин і рис до сирної маси.
  5. Розім’яти блендером, додати кокосову стружку.
  6. Розлити масу в силіконові формочки і відправити в холодильник до застигання.

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