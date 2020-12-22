Думаете, что из переваренного риса невозможно ничего приготовить? Не горячитесь и не выбрасывайте его в мусор, а приготовьте изысканное блюдо – желе с творогом от эксперта «Все буде добре» Томаша Нимета. Блюдо легкое в приготовлении и не отнимет у вас много времени. Подробный рецепт рисового желе – в материале.

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Ингредиенты:

Рис – 4 ст. л.

Творог – 300 г

Желатин – 2 ст. л.

Сливки (или молоко) – 10 ст. л.

Сахар – 6 ст. л.

Ванильный сахар – 2 ст. л.

Корица молотая – 1 ч. л.

Кокосовая стружка — 4 ст. л.

Фрукты и джем для украшения

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Приготовление:

Желатин замочить в небольшом количестве воды, дать ему набухнуть. Растопить желатин на водяной бане. Соединить творог со сливками, сахаром, ванильным сахаром, корицей и размять блендером. Добавить желатин и рис к творожной массе. Размять блендером, добавить кокосовую стружку. Разлить массу по силиконовым формочкам и отправить в холодильник до застывания.