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Рисовое желе с творогом: рецепт

22.12.2020

Думаете, что из переваренного риса невозможно ничего приготовить? Не горячитесь и не выбрасывайте его в мусор, а приготовьте изысканное блюдо – желе с творогом от эксперта «Все буде добре» Томаша Нимета. Блюдо легкое в приготовлении и не отнимет у вас много времени. Подробный рецепт рисового желе – в материале.

рисовое желе с творогом

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Ингредиенты:

  • Рис – 4 ст. л.
  • Творог – 300 г
  • Желатин – 2 ст. л.
  • Сливки (или молоко) – 10 ст. л.
  • Сахар – 6 ст. л.
  • Ванильный сахар – 2 ст. л.
  • Корица молотая – 1 ч. л.
  • Кокосовая стружка — 4 ст. л.
  • Фрукты и джем для украшения

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Приготовление:

  1. Желатин замочить в небольшом количестве воды, дать ему набухнуть.
  2. Растопить желатин на водяной бане.
  3. Соединить творог со сливками, сахаром, ванильным сахаром, корицей и размять блендером.
  4. Добавить желатин и рис к творожной массе.
  5. Размять блендером, добавить кокосовую стружку.
  6. Разлить массу по силиконовым формочкам и отправить в холодильник до застывания.

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