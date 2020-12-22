Рисовое желе с творогом: рецепт
22.12.2020
Думаете, что из переваренного риса невозможно ничего приготовить? Не горячитесь и не выбрасывайте его в мусор, а приготовьте изысканное блюдо – желе с творогом от эксперта «Все буде добре» Томаша Нимета. Блюдо легкое в приготовлении и не отнимет у вас много времени. Подробный рецепт рисового желе – в материале.
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Ингредиенты:
- Рис – 4 ст. л.
- Творог – 300 г
- Желатин – 2 ст. л.
- Сливки (или молоко) – 10 ст. л.
- Сахар – 6 ст. л.
- Ванильный сахар – 2 ст. л.
- Корица молотая – 1 ч. л.
- Кокосовая стружка — 4 ст. л.
- Фрукты и джем для украшения
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Приготовление:
- Желатин замочить в небольшом количестве воды, дать ему набухнуть.
- Растопить желатин на водяной бане.
- Соединить творог со сливками, сахаром, ванильным сахаром, корицей и размять блендером.
- Добавить желатин и рис к творожной массе.
- Размять блендером, добавить кокосовую стружку.
- Разлить массу по силиконовым формочкам и отправить в холодильник до застывания.
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