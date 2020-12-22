Джем із гарбуза: рецепт покроковий

Хочете здивувати сім’ю незвичайним джемом? Приготуйте для рідних оригінальний джем із гарбуза! Дізнайтеся покроковий рецепт приготування гарбузового джему, а також всі тонкощі захопливого процесу від психолога «Все буде добре» Оксани Зайцевої. Беріть гарбуз і приступайте до роботи!

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Складові для гарбузового джему:

Гарбуз – 1 кг

Вода – 0,5 л

Цукор – 200 г

Яблучний оцет – 3 ст. л.

Гвоздика – 5 шт.

Духмяний перець – 4 шт.

Кориця – 1 паличка

Мускатний горіх – 1 ч. л.

Імбир – 20 г

Крекери – для подачі

М’ята – для подачі

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Приготування джему із гарбуза:



Гарбуз очистити й нарізати трикутними скибочками по 1 сантиметру. Зробити сироп з води, частини цукру та яблучного оцту. Залити гарбуз, проварити 5–7 хвилин на невеликому вогні до прозорості, злити зайву рідину. Додати прянощі, зав’язані в марлевий мішечок. Варити гарбуз 40 хвилин, перемішуючи. Готову страву охолодити, прибрати спеції та перебити в блендері.

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