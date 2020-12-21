Здивуйте своїх рідних справжнім мексиканським напоєм. Він неймовірно смачний і точно вам сподобається. Мексиканська рисова орчата легка в приготуванні, ось побачите! Томаш Німет у випуску «Все буде добре» продемонстрував це! Детальний рецепт мексиканської рисової орчати – в матеріалі.

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Інгредієнти:

Рис – 200 г

Кориця для прикрашання

Ваніль – 2 стручки

Мигдаль – 10 шт.

Вода – 750 мл

Фініки – 8 шт.

Цукор за бажанням

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Приготування:

Мигдаль залити окропом, обсмажити. Рис, горіхи, ваніль і фініки подрібнити в блендері. Процідити суміш через марлю. Отримане рисове молоко знову перебити блендером. Додати мигдальне молоко. Посипати меленою корицею.