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Напій із рису: мексиканська рисова орчата

21.12.2020

Здивуйте своїх рідних справжнім мексиканським напоєм. Він неймовірно смачний і точно вам сподобається. Мексиканська рисова орчата легка в приготуванні, ось побачите! Томаш Німет у випуску «Все буде добре» продемонстрував це! Детальний рецепт мексиканської рисової орчати – в матеріалі.

рисова орчата, напій з рису

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Інгредієнти:

  • Рис – 200 г
  • Кориця для прикрашання
  • Ваніль – 2 стручки
  • Мигдаль – 10 шт.
  • Вода – 750 мл
  • Фініки – 8 шт.
  • Цукор за бажанням

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Приготування:

  1. Мигдаль залити окропом, обсмажити.
  2. Рис, горіхи, ваніль і фініки подрібнити в блендері.
  3. Процідити суміш через марлю.
  4. Отримане рисове молоко знову перебити блендером.
  5. Додати мигдальне молоко.
  6. Посипати меленою корицею.

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