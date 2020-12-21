Напій із рису: мексиканська рисова орчата
21.12.2020
Здивуйте своїх рідних справжнім мексиканським напоєм. Він неймовірно смачний і точно вам сподобається. Мексиканська рисова орчата легка в приготуванні, ось побачите! Томаш Німет у випуску «Все буде добре» продемонстрував це! Детальний рецепт мексиканської рисової орчати – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Рис – 200 г
- Кориця для прикрашання
- Ваніль – 2 стручки
- Мигдаль – 10 шт.
- Вода – 750 мл
- Фініки – 8 шт.
- Цукор за бажанням
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Приготування:
- Мигдаль залити окропом, обсмажити.
- Рис, горіхи, ваніль і фініки подрібнити в блендері.
- Процідити суміш через марлю.
- Отримане рисове молоко знову перебити блендером.
- Додати мигдальне молоко.
- Посипати меленою корицею.
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