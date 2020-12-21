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Напиток из риса: мексиканская рисовая орчата

21.12.2020

Удивите своих родных настоящим мексиканским напитком. Он невероятно вкусный и влюбит в себя своим удивительным вкусом. Мексиканская рисовая орчата легкая в приготовлении, вот увидите! Томаш Нимет в выпуске «Все буде добре» продемонстрировал это! Подробный рецепт мексиканской рисовой орчаты – в материале.

рисовая орчата, напиток из риса

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Ингредиенты:

  • Рис – 200 г
  • Корица для украшения
  • Ваниль – 2 стручка
  • Миндаль – 10 шт.
  • Вода – 750 мл
  • Финики – 8 шт.
  • Сахар по желанию

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Приготовление:

  1. Миндаль залить кипятком, обжарить.
  2. Рис, орехи, ваниль и финики измельчить в блендере.
  3. Процедить смесь через марлю.
  4. Полученное рисовое молоко снова перебить блендером.
  5. Добавить миндальное молоко.
  6. Посыпать молотой корицей.

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