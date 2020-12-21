Напиток из риса: мексиканская рисовая орчата
21.12.2020
Удивите своих родных настоящим мексиканским напитком. Он невероятно вкусный и влюбит в себя своим удивительным вкусом. Мексиканская рисовая орчата легкая в приготовлении, вот увидите! Томаш Нимет в выпуске «Все буде добре» продемонстрировал это! Подробный рецепт мексиканской рисовой орчаты – в материале.
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Ингредиенты:
- Рис – 200 г
- Корица для украшения
- Ваниль – 2 стручка
- Миндаль – 10 шт.
- Вода – 750 мл
- Финики – 8 шт.
- Сахар по желанию
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Приготовление:
- Миндаль залить кипятком, обжарить.
- Рис, орехи, ваниль и финики измельчить в блендере.
- Процедить смесь через марлю.
- Полученное рисовое молоко снова перебить блендером.
- Добавить миндальное молоко.
- Посыпать молотой корицей.
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