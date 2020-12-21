Удивите своих родных настоящим мексиканским напитком. Он невероятно вкусный и влюбит в себя своим удивительным вкусом. Мексиканская рисовая орчата легкая в приготовлении, вот увидите! Томаш Нимет в выпуске «Все буде добре» продемонстрировал это! Подробный рецепт мексиканской рисовой орчаты – в материале.

Больше по теме: Рисовое желе с сыром: рецепт

Ингредиенты:

Рис – 200 г

Корица для украшения

Ваниль – 2 стручка

Миндаль – 10 шт.

Вода – 750 мл

Финики – 8 шт.

Сахар по желанию

Больше по теме: Как приготовить фисташковое молоко: рецепт пошагово

Приготовление:

Миндаль залить кипятком, обжарить. Рис, орехи, ваниль и финики измельчить в блендере. Процедить смесь через марлю. Полученное рисовое молоко снова перебить блендером. Добавить миндальное молоко. Посыпать молотой корицей.