Чи варто слухати маму в стосунках з хлопцем

Ви не можете зрозуміти, чому мама проти коханого? Уявіть себе на хвилинку на її місці. Рано чи пізно діти виростають, закохуються та їдуть підкорювати світ. Для мами немає нічого гіршого, аніж розлука з дитиною. Отже, як влаштувати особисте життя та не сваритися з мамою, розповідають експерти «Все буде добре». Детальніше читайте в нашому матеріалі.

До наших експертів звернулася Оксана, яка, як і будь-яка мати, вважає свою дитину найціннішим скарбом та хвилюється за неї. Вона переймається через те, що донька потрапила під негативний вплив коханого і близька до того, щоб зруйнувати своє життя: «Відправила доньку вчитися до міста на вчителя. А вона закохалася в столичного та поїхала від мене до Києва, щоб стати актрисою! Допоможіть, вона собі життя зламає!». Варто помітити, що ключова фраза тут – «від мене».

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Чому при виборі коханого не завжди варто слухати маму?

Болючий власний досвід. Варто зауважити, що не завжди думку матері треба сприймати як закон. Виявилося, що Оксана свого часу пережила поганий досвід – її покинув чоловік (теж із міста, її перше кохання). Тому вона хоче, щоб коханий у дочки був, як її батько, – годувальником.

Безпідставні висновки. Мама боїться, що «хлопець награється і кине доньку». З цієї причини вона погано ставиться до нього, навіть не знаючи особисто, бо боїться за неї.

Страх втратити дитину. Щастя – це донька і все, що з нею пов’язано. Без чоловіка можна прожити. А без доньки – ні. Оксана реалізовує себе виключно у материнстві. Тому боїться, що коли донька переїде в інше місто, то сенс життя зникне.

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Власна нереалізованість. Можливо, вона сама не змогла реалізувати себе й отримати престижну роботу. Життя присвятила дитині, економить на всьому, відмовилась від мрії поїхати на море, оплачує дочці проживання і повністю її забезпечує. Вона нав’язує їй свій сценарій, намагається реалізувати власні мрії через доньку. Тому, якщо «якийсь там хлопець» хоче перервати цей ланцюжок, вона сприйме це за власну проблему.

Порада психолога. Через ці причини потрібно розуміти, що не завжди варто діяти за порадами мами. Але прислухайтесь до неї, бо вона бажає лише щастя. Подумайте, через що в неї виникло таке ставлення. Можливо, вона, як і наша героїня, просто боїться вас втратити.

Познайомте маму з хлопцем. Переконайте її, що будете привозити внуків та не збираєтесь її залишати на самоті. Поговоріть з нею. Спробуйте пояснити, що для вас є важливим та робить найщасливішою у житті. Коли ви зможете донести це до неї, все налагодиться. Порадьте мамі відволіктись. Бо без вас їй буде дуже складно жити. Зараз, коли у мами залишиться багато часу, потрібно зосередитись на власній мрії. Допоможіть їй у цьому. Подякуйте за все, що вона для вас зробила і ще зробить.

Отже, Оксана та її донька прислухались до рекомендацій експертів та дійшли згоди. Вони обійнялися та розплакались, бо згадали, що вони найдорожчі люди одна для одної.

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Порада від психолога для мам: аби не втратити своїх дітей, їх треба відпустити!

Порада психолога для доньки: зрозумійте, що мама просто боїться залишитися на самоті, втратити вас. Покинувши домашнє гніздечко, не втрачайте зв’язок з мамою. Але, щоб у вас було і особисте життя, домовтесь, що телефонуватимете їй не 100 разів на день, а в конкретно вільний від роботи час.