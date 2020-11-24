стоит ли слушать маму в отношениях с парнем

Вы не можете понять, почему мама против парня? Представьте себя на минутку на ее месте. Рано или поздно дети вырастают, влюбляются и едут покорять мир. Для мамы нет ничего хуже, чем разлука с ребенком. Итак, как устроить личную жизнь и не поссориться с мамой, рассказывают эксперты «Все буде добре». Подробнее читайте в нашем материале.

К нашим экспертам обратилась Оксана, которая, как и любая мать, считает своего ребенка самым ценным сокровищем и волнуется за него. Она переживает из-за того, что дочь попала под негативное влияние любимого и близка к тому, чтобы разрушить свою жизнь: «Отправила дочь учиться в город на учителя. А она влюбилась в столичного и уехала от меня в Киев, чтобы стать актрисой! Помогите, она себе жизнь сломает!». Стоит заметить, что ключевая фраза здесь — «от меня».

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Почему при выборе любимого не всегда стоит слушать маму?

Болезненный собственный опыт. Стоит отметить, что не всегда мнение матери надо воспринимать как закон. Оказалось, что Оксана в свое время пережила плохой опыт — ее бросил муж (тоже из города, ее первая любовь). Поэтому она хочет, чтобы любимый у дочери был, как отец, — кормильцем.

Безосновательные выводы. Мама боится, что «парень наиграется и бросит дочь». По этой причине она плохо относится к нему, даже не зная лично, потому что боится за нее.

Страх потерять ребенка. Счастье — это дочь и все, что с ней связано. Без мужа можно прожить. А без дочери — нет. Оксана реализует себя исключительно в материнстве. Поэтому боится, что, когда дочь переедет в другой город, то смысл жизни исчезнет.

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Собственная нереализованность. Возможно, она сама не смогла реализовать себя и получить престижную работу. Жизнь посвятила ребенку, экономит на всем, отказалась от мечты поехать на море, оплачивает дочери проживание и полностью ее обеспечивает. Она навязывает ей свой сценарий, пытается реализовать собственные мечты через дочь. Поэтому, если «какой-то парень» хочет прервать эту цепочку, она воспримет это как собственную проблему.

Совет психолога. По этим пунктам можно понять, что не всегда стоит следовать советам мамы. Но прислушайтесь к ней, потому что она желает только счастья. Подумайте, из-за чего у нее возникло такое отношение. Возможно, она, как и наша героиня, просто боится вас потерять.

Познакомьте маму с парнем. Убедите ее, что будете привозить внуков и не собираетесь ее оставлять в одиночестве. Поговорите с ней. Попробуйте объяснить, что для вас важно и делает счастливым в жизни. Когда вы сможете донести это до нее, все наладится. Посоветуйте маме отвлечься. Потому что без вас ей будет очень сложно жить. Сейчас, когда у мамы останется много времени, нужно сосредоточиться на собственной мечте. Помогите ей в этом. Поблагодарите за все, что она для вас сделала и еще сделает.

Итак, Оксана и ее дочь прислушались к рекомендациям экспертов и пришли к согласию. Они обнялись и расплакались, поскольку вспомнили, что самые дорогие люди друг для друга.

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Совет от психолога для мам: чтобы не потерять своих детей, их надо отпустить!

Совет психолога для дочери: поймите, что мама просто боится остаться в одиночестве, потерять вас. Покинув домашнее гнездышко, не теряйте связь с мамой. Но, чтобы у вас была и личная жизнь, договоритесь, что будете звонить ей не 100 раз в день, а в конкретно свободное от работы время.