Як правильно повісити віяло за феншуй: поради екстрасенса

Експерт «Все буде добре» екстрасенс Рафаїл Бражеєв знає, як поводитися з іноземними сувенірами, оберегами, щоб не завдати собі шкоди. У студії він розповів нам, як правильно повісити віяло за феншуй, щоб привернути тільки позитивну енергетику в оселю. Більше інформації про те, як повісити віяло на стіну, – в матеріалі.

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Величезне, таке гарне віяло висить над ліжком. Але воно може принести і неприємності в життя свого власника.

Річ у тім, що у феншуй усі гострі предмети й кути мають негативну енергетику. А в квартирі таких конструкцій безліч. Це кути ліжка, етажерки, вікна і навіть 4 кути кімнати. Віяло розсіює цю енергію, перетворюючи її на позитивну. Таким чином ваш дім заряджає вас позитивною енергією.

Де воно має висіти?

Не рекомендовано вішати віяло прямо над узголів’ям, та й загалом у зоні відпочинку, бо через надлишок енергії воно може призвести до безсоння, а в подальшому і до психічних розладів. Якщо там є зображення води, через її потужну енергетику йому не місце в приміщенні, де потрібен спокій і повноцінний нічний відпочинок.

Ідеальним місцем для того, щоб повісити віяло з водоспадом, є передпокій. А саме стіна, яка зліва від вхідних дверей. Це місце забезпечить приплив потужної енергії Ци, яка буде активніше циркулювати у вашій оселі і розливатися по інших житлових приміщеннях, приносячи достаток усім сферам у житті. Це і фінанси, і любов, і здоров’я, а також удача. Але тут також є один важливий момент. Якщо ця стіна з південної сторони, то віяло вішайте на протилежній стіні.

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У феншуй південь – це стихія вогню, північ – води. Якщо зображення води повісити на півдні, це робитиме вас млявим, нерішучим і геть безініціативним. Ви навряд чи зможете досягти успіху.

Запам’ятайте, що китайське віяло є не лише гарним, стильним елементом декору в інтер’єрі, а й сильним засобом феншуй.