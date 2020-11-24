Как правильно повесить веер по фэншуй: советы экстрасенса

Эксперт «Все буде добре» экстрасенс Рафаил Бражеев знает, как обращаться с иностранными сувенирами, оберегами, чтобы не принести себе вред. В студии он рассказал нам, как правильно повесить веер по фэншуй, чтобы привлечь исключительно положительную энергетику в дом. Больше информации о том, как повесить веер на стену, – в материале.

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Огромный веер так прекрасен и отлично смотрится над кроватью. Но, как оказывается, он может принести вред в жизнь своего владельца.

Дело в том, что в фэншуй все острые предметы и углы имеют отрицательную энергетику. А в квартире таких конструкций множество. Это углы кровати, этажерки, окна и даже 4 угла комнаты. Веер рассеивает эту энергию, превращая ее в положительную. Таким образом, ваш дом заряжает вас положительной энергией.

Где он должен висеть?

Не рекомендуется вешать веер прямо над изголовьем, да и вообще в зоне отдыха, потому что из-за избытка энергии он может привлечь бессонницу, а в дальнейшем вызвать развитие психических расстройств. Если там есть изображение воды, из-за ее мощной энергетики ему не место в спальне, ведь там нужен покой и полноценный ночной отдых.

Идеальным местом для того, чтобы повесить веер с водопадом, является прихожая. А именно – стена, слева от входной двери. Это место обеспечит приток мощной энергии Ци, которая будет активнее циркулировать в вашем доме и разливаться по другим жилым помещениям, принося достаток всем сферам в жизни. Это и финансы, и любовь, и здоровье, а также удача. Но здесь также есть один важный момент. Если эта стена направлена ​​у вас на юг, то веер вешайте на противоположной стене.

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В фэншуй юг – это стихия огня, север – воды. Если изображение воды повесить на юге, это будет делать вас вялым, нерешительным, и вполне безынициативным. Вы вряд ли сможете добиться успеха.

Запомните, что китайский веер является не только красивым, стильным элементом декора в интерьере, но и сильным средством фэншуй.