Коли чоловік готує – це завжди чудово. У випуску «Все буде добре» Епіфаніо Лопес приготував смачну піцу «Венесуела». Дуже зручно, бо створити її можна усього за 10 хвилин. Детальний рецепт швидкої піци «Венесуела» – в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

борошно – 8 ст. л.

оливкова олія – 1 ст. л. (або 2 яйця)

сухі дріжджі – ½ ч. л.

молоко – 100 мл

сіль – дрібка

Для начинки:

помідори – 2 шт.

сир – 300 г

«морський коктейль» (креветки, мідії, кальмари) – 400 г

болгарський перець – 2 шт.

оливки – 50 г

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Приготування:

Змішати борошно, дріжджі, оливкову олію. Додати тепле молоко. Замісити тісто. Розігріти духовку до 220 ⁰C. Розкатати тісто. Нарізати помідори, викласти на тісто. Додати натертий сир, морепродукти, оливки. Поставити піцу в розігріту духовку і випікати 7 хв . t 220 ⁰ C.