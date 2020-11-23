Піца «Венесуела» від Епіфаніо Лопеса за 10 хвилин: рецепт покроково
23.11.2020
Коли чоловік готує – це завжди чудово. У випуску «Все буде добре» Епіфаніо Лопес приготував смачну піцу «Венесуела». Дуже зручно, бо створити її можна усього за 10 хвилин. Детальний рецепт швидкої піци «Венесуела» – в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- борошно – 8 ст. л.
- оливкова олія – 1 ст. л. (або 2 яйця)
- сухі дріжджі – ½ ч. л.
- молоко – 100 мл
- сіль – дрібка
Для начинки:
- помідори – 2 шт.
- сир – 300 г
- «морський коктейль» (креветки, мідії, кальмари) – 400 г
- болгарський перець – 2 шт.
- оливки – 50 г
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Приготування:
- Змішати борошно, дріжджі, оливкову олію.
- Додати тепле молоко. Замісити тісто.
- Розігріти духовку до 220 ⁰C.
- Розкатати тісто.
- Нарізати помідори, викласти на тісто.
- Додати натертий сир, морепродукти, оливки.
- Поставити піцу в розігріту духовку і випікати 7 хв. t 220 ⁰C.
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