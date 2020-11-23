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Піца «Венесуела» від Епіфаніо Лопеса за 10 хвилин: рецепт покроково

23.11.2020

Коли чоловік готує – це завжди чудово. У випуску «Все буде добре» Епіфаніо Лопес приготував смачну піцу «Венесуела». Дуже зручно, бо створити її можна усього за 10 хвилин. Детальний рецепт швидкої піци «Венесуела» в нашому матеріалі.

пицца венесуелла

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Інгредієнти:

  • борошно – 8 ст. л.
  • оливкова олія – 1 ст. л. (або 2 яйця)
  • сухі дріжджі – ½ ч. л.
  • молоко – 100 мл
  • сіль – дрібка

Для начинки:

  • помідори – 2 шт.
  • сир – 300 г
  • «морський коктейль» (креветки, мідії, кальмари) – 400 г
  • болгарський перець – 2 шт.
  • оливки – 50 г

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Приготування:

  1. Змішати борошно, дріжджі, оливкову олію.
  2. Додати тепле молоко. Замісити тісто.
  3. Розігріти духовку до 220 ⁰C.
  4. Розкатати тісто.
  5. Нарізати помідори, викласти на тісто.
  6. Додати натертий сир, морепродукти, оливки.
  7. Поставити піцу в розігріту духовку і випікати 7 хв. t 220 ⁰C.

 

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