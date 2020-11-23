Когда мужчина готовит – это всегда прекрасно. В выпуске «Все буде добре» Эпифанио Лопес приготовил вкусную пиццу «Венесуэла». Очень удобно, ведь сделать ее можно всего за 10 минут. Подробный рецепт быстрой пиццы «Венесуэла» – в нашем материале.

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Ингредиенты:

мука – 8 ст. л.

оливковое масло – 1 ст. л. (или 2 яйца)

сухие дрожжи – ½ ч. л.

молоко – 100 мл

соль – щепотка

Для начинки:

помидоры – 2 шт.

сыр – 300 г

«Морской коктейль» (креветки, мидии, кальмары) – 400 г

болгарский перец – 2 шт.

оливки – 50 г

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Приготовление:

Смешать муку, дрожжи, оливковое масло. Добавить теплое молоко. Замесить тесто. Разогреть духовку до 220 ⁰C. Раскатать тесто. Нарезать помидоры, выложить на тесто. Добавить натертый сыр, морепродукты, оливки. Поставить пиццу в разогретую духовку и выпекать 7 мин. при t 220 ⁰C.