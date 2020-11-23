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Пицца «Венесуэла» от Эпифанио Лопеса за 10 минут: рецепт пошагово

23.11.2020

Когда мужчина готовит – это всегда прекрасно. В выпуске «Все буде добре» Эпифанио Лопес приготовил вкусную пиццу «Венесуэла». Очень удобно, ведь сделать ее можно всего за 10 минут. Подробный рецепт быстрой пиццы «Венесуэла» в нашем материале.

пицца венесуелла

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Ингредиенты:

  • мука – 8 ст. л.
  • оливковое масло – 1 ст. л. (или 2 яйца)
  • сухие дрожжи – ½ ч. л.
  • молоко – 100 мл
  • соль – щепотка

Для начинки:

  • помидоры – 2 шт.
  • сыр – 300 г
  • «Морской коктейль» (креветки, мидии, кальмары) – 400 г
  • болгарский перец – 2 шт.
  • оливки – 50 г

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Приготовление:

  1. Смешать муку, дрожжи, оливковое масло.
  2. Добавить теплое молоко. Замесить тесто.
  3. Разогреть духовку до 220 ⁰C.
  4. Раскатать тесто.
  5. Нарезать помидоры, выложить на тесто.
  6. Добавить натертый сыр, морепродукты, оливки.
  7. Поставить пиццу в разогретую духовку и выпекать 7 мин. при t 220 ⁰C.

 

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