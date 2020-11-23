Пицца «Венесуэла» от Эпифанио Лопеса за 10 минут: рецепт пошагово
23.11.2020
Когда мужчина готовит – это всегда прекрасно. В выпуске «Все буде добре» Эпифанио Лопес приготовил вкусную пиццу «Венесуэла». Очень удобно, ведь сделать ее можно всего за 10 минут. Подробный рецепт быстрой пиццы «Венесуэла» – в нашем материале.
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Ингредиенты:
- мука – 8 ст. л.
- оливковое масло – 1 ст. л. (или 2 яйца)
- сухие дрожжи – ½ ч. л.
- молоко – 100 мл
- соль – щепотка
Для начинки:
- помидоры – 2 шт.
- сыр – 300 г
- «Морской коктейль» (креветки, мидии, кальмары) – 400 г
- болгарский перец – 2 шт.
- оливки – 50 г
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Приготовление:
- Смешать муку, дрожжи, оливковое масло.
- Добавить теплое молоко. Замесить тесто.
- Разогреть духовку до 220 ⁰C.
- Раскатать тесто.
- Нарезать помидоры, выложить на тесто.
- Добавить натертый сыр, морепродукты, оливки.
- Поставить пиццу в разогретую духовку и выпекать 7 мин. при t 220 ⁰C.
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