Як правильно наносити пудру? Виявляється, більшість дівчат не знають, як це робити, й допускають три серйозні помилки. Олена Мельник дає поради, як правильно наносити пудру, щоб ваш макіяж завжди був бездоганним! Подробиці майстер-класу від візажиста читайте в матеріалі.

Помилка №1. Використання пудри як самостійного засобу

Не можна наносити пудру на обличчя без денного крему, макіяжу або основи під макіяж – це може призвести до ранніх зморщок! Адже до складу будь-якої пудри входить тальк, що пересушує шкіру й витягує з неї воду. А через нестачу вологи шкіра швидко втрачає еластичність і пружність. Тому пудру наносьте тільки на тональний або денний крем.

Більше на тему: Брови 2020: модні тенденції

Помилка №2. Наносити пудру спонжем, розтираючи її

При такому нанесенні ви використовуєте вдвічі більше пудри. На обличчі частинки пудри склеюються одна з одною й утворюють суцільну щільну маску. Тому пудру потрібно наносити пензликом, ніби вбиваючи її в шкіру.Так на шкірі буде невелика кількість пудри, і вона не склеїться в суцільну маску.

Помилка №3. Нанесення пудри на невисохлий тональний крем

Тональний крем повинен висохнути. Інакше при взаємодії з пудрою утворюється кірка брудного жовтого відтінку. Найкраще після нанесення тонального крему пройтися спонжем по шкірі, щоб прибрати надлишки тону. А вже після цього можна сміливо припудрюватись.

Більше на тему: Як вибрати розсипчасту пудру?

Video: Як правильно наносити пудру на обличчя: поради візажиста Як правильно наносити пудру, щоб шкіра виглядала ідеально? Як виправити 3 головні помилки при роботі з пудрою, і як правильно наносити пудру