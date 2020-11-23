Как правильно наносить пудру на лицо: советы визажиста
Как правильно наносить пудру? Оказывается, большинство девушек не знают, как это делать, и допускают три серьезных ошибки. Елена Мельник дает советы, как правильно наносить пудру, чтобы ваш макияж был всегда безупречным! Подробности мастер-класса от визажиста читайте в материале.
Ошибка №1. Использование пудры как самостоятельного средства
Нельзя наносить пудру на лицо без дневного крема, макияжа или основы под макияж – это может привести к ранним морщинам! Ведь в состав любой пудры входит тальк, который пересушивает кожу и вытягивает из нее воду. А из-за недостатка влаги кожа быстро теряет эластичность и упругость. Поэтому пудру наносите только на тональный или дневной крем.
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Ошибка №2. Нанесение пудры растирающими движениями спонжем
При таком нанесении вы используете в два раза больше пудры. На лице частички пудры склеиваются друг с другом и образовывают сплошную плотную маску. Поэтому пудру нужно наносить кисточкой, как бы вбивая ее в кожу. В результате пудры будет немного, и она не склеится в сплошную маску.
Ошибка №3. Нанесение пудры на невысохший тональный крем
Тональный крем должен высохнуть и усесться на коже лица. Иначе при взаимодействии с пудрой образуется корка грязного желтого оттенка. Лучше всего после нанесения тонального крема пройтись спонжем по коже, чтобы убрать излишки тона. После этого можно смело припудриться.
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