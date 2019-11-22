Брови 2020: модні тенденції

Брови – обрамлення лиця, це знає кожна дівчина. Які брови будуть модними в 2020 році? Дізнайтеся в нашій статті все про тренди в оформленні брів на 2020 рік, щоб не впасти в бруд обличчям.

Природні брови 2020

Не потрібно намагатися зробити свої брови ідеальної форми в 2020 році. Модною стане м’яко заповнена тінями брова, яка не привертає до себе багато уваги. Ілюзія не займаних косметикою брів тільки вітається. Відсутність насиченого кольору і чіткої форми – все, що потрібно для модних в майбутньому сезоні брів.

Знебарвлені брови 2020

Знебарвлені брови – ще один тренд 2020 року. Домогтися такого ефекту можна за допомогою знебарвлення волосків. Чи піде ця тенденція в народ? Навряд чи. А ось на обкладинках глянцю ми її побачимо і не раз! Такий тренд більше підходить для зйомок або модних заходів, але ніяк не для повсякденного життя.

Густі брови 2020

Густі модні брови найближчим сезони не відступлять і продовжать свою ходу. Принаймні, нам це показали модні тижні, подіуми і глянцеві журнали. Зовнішній вигляд моделей дає зрозуміти, що акцентована форма брів 2020 року стане улюбленим хітом модниць, а якщо ви за природою не володієте такими бровами, то можете досягти такого результату завдяки мікроблейдінгу або промальовуванні.

М’які брови 2020

Сьогодні вже ніхто не заповнює міжбровні простір густими тінями за трафаретом; ніхто не малює графічні, щільні брови-карнизи. Все прагне до мінімалізму – і м’якості.

Прямі брови 2020

Строго окреслені кути або коми покинуть моду в 2020 році. В тренді природність і корекція брів повинна відповідати цій тенденції. Якщо нижня частина бровки ще хоч якось сприймає загостреність, то верхня повністю виключає цю форму.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ