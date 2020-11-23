Гідрофільна олія на ринку косметики з’явилась нещодавно, але вже встигла завоювати масу прихильників! Цей косметичний продукт для очищення шкіри має екологічно чистий склад та дбайливо ставиться до ніжної шкіри обличчя. Ціна в магазинах та аптеках на нього захмарна, але експерт «Все буде добре» Ганна Терещенко знає, як приготувати гідрофільну олію для вмивання власноруч! Читайте рецепт засобу для умивання та рекомендації з приготування в нашому матеріалі!

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Гідрофільна олія – засіб для вмивання та зняття макіяжу, що складається із суміші різноманітних рідких олій та спеціального емульгатора природного походження – полісорбату. Полісорбат отримують із концентрованої оливкової олії. Саме завдяки цій речовині при контакті з водою гідрофільна олія перетворюється на емульсію і може розчиняти шкірний жир, косметику та інші забруднення, очищаючи від них пори.

Головною перевагою цього засобу є натуральність. На відміну від звичайних засобів для вмивання, гідрофільна олія м’яко очищує шкіру, живить її, зволожує та насичує корисними речовинами.

Для приготування порції гідрофільної олії для нормальної шкіри з мімічними зморшками потрібні такі складові:

Олія виноградних кісточок – 30 мл

Олія абрикосових кісточок – 20 мл

Олія рисових зародків – 10 мл

Мигдалева олія – 8 мл

Вітамін Е олійний – кілька крапель

Ефірна олія жасмину – кілька крапель

Полісорбат-20 – 12 мл

Олії підбираються залежно від типу та специфіки шкіри.

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Олія виноградних кісточок. Завдяки високому вмісту лінолевої кислоти олія поліпшує процес регенерації клітин шкіри, допомагає утримувати в них вологу, очищує та звужує пори.

Олія абрикосових кісточок. Має протизапальну, тонізуючу, омолоджувальну дію, розгладжує дрібні зморшки, надає шкірі здорового гарного кольору. Сприяє відновленню еластичності шкіри.

Олія зародків рису. Є сильним антиоксидантом. Захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання, живить та пом’якшує її, посилює процеси регенерації клітин шкіри.

Мигдалева олія. Покращує колір та підвищує тонус шкіри, робить її м’якою та еластичною.

Вітамін Е олійний. Стимулює процеси регенерації клітин шкіри. Живить шкіру, розгладжує зморшки, затримує процеси старіння.

Ефірна олія жасмину. Живить, тонізує шкіру. Знімає запалення, загоює дрібні тріщинки.

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Якщо у вас жирна та проблемна шкіра, використовуйте олії з вираженим антибактеріальним ефектом (чайне дерево, грейпфрут, ялівець, розмарин). Якщо суха – звертайте увагу на ті олії, що стимулюють обмінні процеси в клітинах та живлять шкіру (олія дерева ші, макадамія, лаванда, троянда, авокадо). Для догляду за зрілою шкірою вибирайте олії, котрі тонізують шкіру, поліпшують процеси живлення та регенерації клітин (сосна, сандал, фенхель).

Приготування гідрофільної олії:

Змішайте всі інгредієнти, потім ретельно збовтуйте суміш протягом 1 – 2 хвилин. Щоб перевірити готовність гідрофільної олії, нанесіть невелику кількість отриманого продукту на долоню, додайте кілька крапель води та розітріть у руках. Якщо утворилася схожа на молоко емульсія, то олія готова до застосування. Наносити олію потрібно сухими руками на вологе обличчя. Нанесіть кілька крапель олії, трохи промасажуйте, щоб вона розщепила макіяж та інші забруднення, потім змийте все теплою водою.

Збовтувати олію щоразу перед застосуванням не потрібно, оскільки вона не розшаровується та не випадає в осад.

Video: Гідрофільна олія для вмивання своїми руками: покрокова інструкція Гідрофільна олія - популярна новинка на косметичному ринку. Читайте, як приготувати гідрофільну олію для вмивання своїми руками