Гидрофильное масло на рынке косметики появилась не так давно, но уже успело завоевать массу поклонников! Этот косметический продукт для очистки кожи имеет экологически чистый состав и бережно относится к нежной коже лица. Цена в магазинах и аптеках на него заоблачная, но эксперт «Все буде добре» Анна Терещенко знает, как приготовить гидрофильное масло для умывания своими руками! Читайте рецепт средства для умывания и рекомендации по приготовлению в нашем материале!

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Гидрофильное масло — средство для умывания и снятия макияжа, скомпонованное из смеси различных жидких масел и специального эмульгатора природного происхождения — полисорбата. Полисорбат добывают из концентрированного оливкового масла. Именно благодаря этому веществу при контакте с водой гидрофильное масло превращается в эмульсию, и может растворять кожный жир, косметику и другие загрязнения, очищая от них поры.

Главным преимуществом данного средства является натуральность. В отличие от обычных средств для умывания, гидрофильное масло мягко очищает кожу, питает ее, увлажняет и насыщает полезными веществами.

Для приготовления порции гидрофильного масла для нормальной кожи с мимическими морщинами нужны такие ингредиенты:

Масло виноградных косточек — 30 мл

Масло абрикосовых косточек — 20 мл

Масло рисовых зародышей — 10 мл

Миндальное масло — 8 мл

Витамин Е масляный — несколько капель

Эфирное масло жасмина — несколько капель

Полисорбат 20 — 12 мл

Масло подбирается в зависимости от типа и специфики кожи.

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Масло виноградных косточек. Благодаря высокому содержанию линолевой кислоты масло улучшает процесс регенерации клеток кожи, помогает удерживать в них влагу, очищает и сужает поры.

Масло абрикосовых косточек. Оказывает противовоспалительное, тонизирующее, омолаживающее действие, разглаживает мелкие морщины, придает коже здоровый красивый цвет. Способствует восстановлению эластичности кожи.

Масло зародышей риса. Является сильным антиоксидантом. Защищает кожу от ультрафиолетового излучения, питает и смягчает ее, усиливает процессы регенерации клеток кожи.

Миндальное масло. Улучшает цвет и повышает тонус кожи, делает ее мягкой и эластичной.

Витамин Е масляный. Стимулирует процессы регенерации клеток кожи. Питает кожу, разглаживает морщины, задерживает процессы старения.

Эфирное масло жасмина. Питает, тонизирует кожу. Снимает воспаления, заживляет мелкие трещинки.

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Если у вас жирная и проблемная кожа, используйте масла с выраженным антибактериальным эффектом (чайное дерево, грейпфрут, можжевельник, розмарин). Если сухая — обращайте внимание на те масла, которые стимулируют обменные процессы в клетках и питают кожу (масло дерева ши, макадамия, лаванда, роза, авокадо). Для ухода за зрелой кожей выбирайте масла, которые тонизируют кожу, улучшают процессы питания и регенерации клеток (сосна, сандал, фенхель).

Приготовление гидрофильного масла:

Смешайте все ингредиенты, затем тщательно взбалтывайте смесь в течение 1 – 2 минут. Чтобы проверить готовность гидрофильного масла, нанесите небольшое количество полученного продукта на ладонь, добавьте несколько капель воды и разотрите в руках. Если образовалась похожая на молоко эмульсия, то масло готово к применению. Наносить масло нужно сухими руками на влажное лицо. Нанесите несколько капель масла, немного помассируйте, чтобы оно расщепило макияж и другие загрязнения, а потом смойте все теплой водой.

Взбалтывать масло каждый раз перед применением не нужно, поскольку оно не расслаивается и не выпадает в осадок.

Video: Гидрофильное масло для умывания своими руками: пошаговая инструкция Гидрофильное масло - популярная новинка на косметическом рынке. Читайте, как приготовить гидрофильное масло для умывания своими руками