Психологи «Все буде добре» допоможуть вам врятувати сім’ю. Що потрібно зробити, щоб ваш чоловік покинув коханку? Практичні поради допоможуть вам зберегти шлюб. Інформація про те, як повернути чоловіка в родину, – в матеріалі.

Більше на тему: Як пережити розлучення

Практичні поради, які збережуть шлюб. Як повернути чоловіка?

Допоможіть втілити будь-яку його мрію в життя . Наприклад, подаруйте квитки на футбольний матч, на який він мріяв потрапити, або на концерт. Влаштуйте йому банджі-джампінг або запропонуйте поїхати туди, де він ніколи не був. У вашого чоловіка може бути інша мрія, просто спробуйте її втілити. Спілкуйтесь з людьми, з якими вам було б цікаво провести час, з друзями, з друзями друзів, ходіть на виставки, знайомтесь з новими людьми, розширюйте коло своїх знайомих. Навіть якщо у вас троє дітей, не забувайте про себе, іноді залишайте їх на батьків. Вашому чоловікові стане нецікаво спілкуватися з жінкою, кругозір якої обмежений домашнім побутом, а зовнішній вигляд такий, що на неї і не хочеться дивитися. Запам’ятайте, що цікава, доглянута, уважна, турботлива жінка має право на щасливий шлюб! Знайдіть хобі для себе, яке надихає вас, та натхненно розповідайте про нього чоловікові, покажіть, що ви розвиваєтесь . Наприклад, займіться хенд-мейдом, зробіть сережки самостійно. Таке захоплення також допоможе вам удосконалити свій стиль, ви маєте стати цікавою особистістю для себе та зацікавлювати інших. Надихайте чоловіка на нові звершення – більше хваліть за успіхи на роботі. Кажіть: «Який ти молодець, що отримав підвищення, ти так давно цього хотів» , або «Ти написав усі звіти і не будеш працювати на вихідних, ти найкращий» . Влаштовуйте затишок в будинку, приготуйте печиво за новим рецептом. Станьте йому другом , цікавтеся його життям, розмовляйте з ним. Запитуйте: «Що тебе хвилює?» , пропонуйте: «Давай вирішимо цю проблему разом» . Ви зможете повернути його довіру і підняти свій авторитет в його очах. Виключіть постійний контроль, не слідкуйте за чоловіком , не «пиляйте», краще присвятіть цей час собі (але вдосконалюйтесь не для нього, а для себе).

Більше на тему: Щоб чоловік вас ніколи не зрадив: поради від екстрасенса