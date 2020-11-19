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Как вернуть мужа в семью: советы психолога

19.11.2020

Психологи «Все буде добре» помогут вам спасти семью. Что нужно сделать, чтобы ваш муж бросил любовницу? Практические советы помогут вам сохранить брак. Информация о том, как вернуть мужа в семью, в материале.

почему мужчины уходят

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Практические советы, которые сохранят брак. Как вернуть мужа?

  1. Помогите воплотить любую его мечту в жизнь. Например, подарите билеты на футбольный матч, на который он мечтал попасть, или на концерт. Устройте ему банджи-джампинг или предложите поехать туда, где он никогда не был. У вашего мужа может быть другая мечта, просто попробуйте ее воплотить.
  2. Общайтесь с людьми, с которыми вам было бы интересно провести время, с друзьями, с друзьями друзей, ходите на выставки, знакомьтесь с новыми людьми, расширяйте круг своих знакомых. Даже если у вас трое детей, не забывайте о себе, иногда оставляйте их на родителей. Вашему мужу станет неинтересно общаться с женщиной, кругозор которой ограничен домашним бытом, а внешний вид такой, что на нее и не хочется смотреть. Запомните, что интересная, ухоженная, внимательная, заботливая женщина имеет право на счастливый брак!
  3. Найдите хобби для себя, которое вдохновляет вас, и вдохновенно рассказывайте о нем мужчине, покажите, что вы развиваетесь. Например, займитесь хенд-мейдом, изготовьте серьги самостоятельно. Такое увлечение также поможет вам усовершенствовать свой стиль, вы должны стать интересной личностью для себя и заинтересовывать других.
  4. Вдохновляйте мужа на новые свершения – больше хвалите за успехи на работе. Говорите: «Какой ты молодец, что получил повышение, ты так давно этого хотел», или «Ты написал все отчеты и не будешь работать на выходных, ты лучший».
  5. Устраивайте уют в доме, приготовьте печенье по новому рецепту. Станьте ему другом, интересуйтесь его жизнью, разговаривайте с ним, спрашивайте: «Что тебя беспокоит?», предлагайте: «Давай решим эту проблему вместе». Вы сможете вернуть его доверие и поднять свой авторитет в его глазах.
  6. Исключите постоянный контроль, не следите за мужчиной, не «пилите», лучше посвятите это время себе (но совершенствуйтесь не для него, а для себя).

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