чи шкідливий вейп

У сучасному світі всі переходять на вейп, щоб не завдавати шкоди здоров’ю цигарками і, можливо, згодом кинути курити. В студії «Все буде добре» дізналися, чи завдає шкоди вейп своєму власнику і чи зможе допомогти зав’язати з поганою звичкою. Докладніше про те, чи може вейп нашкодити здоров’ю, – в матеріалі.

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Відомо, що правовий статус електронних сигарет або, як їх називають в простонародді, «вейп», незважаючи на їх стрімке поширення, досі не врегульований на законодавчому рівні. Визначення електронної сигарети можна знайти лише в листі Міністерства доходів і зборів України від 26.03.2014 р. N 6983/7/99-99-24-02-03-17, згідно з яким електронна сигарета – мікроелектронний пристрій, який працює на елементі живлення і нагріває рідину, що містить пропіленгліколь, ароматизатор з нікотином або без нікотину. У зв’язку з цим продаж електронних сигарет здійснюється як продаж «електричного обладнання» – без жодних вікових обмежень. Без вікових обмежень продаються і рідини для електронних сигарет, які класифікуються як «хімічна продукція».

Вимог щодо маркування рідин для електронних сигарет в українському законодавстві також немає, а ті мінімальні вимоги у підзаконних актах для «хімічних речовин» не дотримуються виробниками та продавцями. В результаті цього в роздрібному продажі містяться контейнери з рідинами для електронних сигарет об’ємом, який при їх пероральному застосуванні еквівалентний смертельній дозі.

Чи може вейп нашкодити здоров’ю?

На думку нарколога, вейп хіба що зуби не псує, в іншому ж є сумніви. У «Все буде добре» провели експеримент, у ході якого чоловік, який довго курив цигарки, перейшов на вейп. Наслідки вразили всіх експертів. Кілька досліджень показують значне погіршення здоров’я. Учасник експерименту стверджував, що часто стало паморочитись в голові, постійно закладений ніс, почало дерти в горлі, стала турбувати печія. Також у нього погіршилась спірограма, що свідчить про загострення ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень). «Моє самопочуття дійсно погіршилось. Під кінець експерименту я відчував нудоту та запаморочення. Був в’ялим. Після закінчення експерименту я продовжую курити вейп, бо це зручно. Можу курити і в квартирі і навіть у деяких публічних місцях. Але я все одно і далі курю звичайні сигарети, бо мені одного вейпу не вистачає».

Експерти повідомили, що це симптоми отруєння нікотином. Відомо, що куріння вейпу стає новою залежністю, якої теж потім треба позбуватись. Через неконтрольоване споживання великої кількості нікотину людина може почати курити і вейп, і сигарети, оскільки людині буде мало нікотину, а вейп дійсно можна курити і в приміщенні. За науковими спостереженнями, ще ніхто не довів, що е-сигарети допомагають кинути курити. Навпаки, доведено, що вони подовжують куріння та затягують час відмови від цієї звички. Найбільша небезпека у тому, що, починаючи курити вейп, люди стають споживачами нікотину, який є наркотичною речовиною і порушує роботу головного мозку, викликає залежність та необхідність постійно збільшувати дозу споживання. А також куріння вейпу привчає до куріння та виступає своєрідним містком для переходу до вживання звичайних сигарет.

Вейп шкодить здоров’ю за допомогою інших чинників: людина не отримує смол, але отримує більшу кількісь нікотину загалом. До того ж, варто сказати, що основні суперечки ведуться саме навколо пару. Адже сам винахід не завдасть жодної шкоди: струмом не вдарить і в руках не загориться. Хоча неоригінальні сигарети, придбані з рук, ще й не таке можуть.

Приховані небезпеки у складі рідин для вейпів

Виробники електронних пристроїв запевняють, що всередині – нешкідлива речовина, мало не чистий водяний пар. Всесвітня організація охорони здоров’я з цього приводу має цілком протилежну думку. У доповіді «Про електронні системах доставки нікотину» ВООЗ повідомляється, що аерозоль ЕСДН (електронні системи доставки нікотину) не є всього лише «водяною парою», як це часто стверджується.

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Експерти встановили, що основними компонентами розчину, крім нікотину, є пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори, формальдегід та інші речовини, які можуть викликати рак.