вреден ли вейп

В современном мире все переходят на вейп, чтобы не наносить вред здоровью сигаретами и, возможно, со временем бросить курить. В студии «Все буде добре» узнали, вредит ли он здоровью своего владельца и поможет ли завязать с дурной привычкой. Более подробно о том, может ли вейп навредить здоровью, – в материале.

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Известно, что правовой статус электронных сигарет или, как их называют в простонародье, «вейп», несмотря на их стремительное распространение, они до сих пор не урегулированы на законодательном уровне. Определение электронной сигареты можно найти только в письме Министерства доходов и сборов Украины от 26.03.2014 г. N 6983/7 / 99-99-24-02-03-17, согласно которому электронная сигарета – работающее на элементе питания микроэлектронное устройство, которое нагревает жидкость, содержащую пропиленгликоль, ароматизатор с никотином или без никотина. В связи с этим продажа электронных сигарет осуществляется как продажа «электрического оборудования» – без возрастных ограничений. Без возрастных ограничений продаются и жидкости для электронных сигарет, которые классифицируются как «химическая продукция».

Требования к маркировке жидкостей для электронных сигарет в украинском законодательстве также отсутствуют, а те минимальные требования в подзаконных актах для «химических веществ» не соблюдаются производителями и продавцами. В результате этого в розничной продаже содержатся контейнеры с жидкостями для электронных сигарет объемом, который при их пероральном применении эквивалентен смертельной дозе.

Может ли вейп навредить здоровью?

По мнению нарколога, вейп разве что зубы не портит, в остальном же есть сомнения. В «Все буде добре» провели эксперимент, в ходе которого наш герой долго курил сигареты и перешел на вейп. Последствия ввели в шок всех экспертов. Несколько исследований показывают значительное ухудшение здоровья. Участник эксперимента утверждал, что у него часто стала кружиться голова, постоянно заложен нос, стало першить в горле и беспокоит изжога. Также у него ухудшилась спирограмма, что свидетельствует об обострении ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). «Мое самочувствие действительно ухудшилось. К концу эксперимента я чувствовал тошноту и головокружение. Был вялым. После окончания эксперимента я продолжаю курить вейп, потому что это удобно. Могу курить и в квартире и даже в некоторых публичных местах. Но я все равно и дальше курю обычные сигареты, потому что мне одного вейпа не хватает».

Эксперты сообщили, что это симптомы отравления никотином. Известно, что курение вейпа становится новой зависимостью, от которой тоже потом надо избавляться. Из-за неконтролируемого потребления большого количества никотина человек может начать курить и вейп, и сигареты, поскольку так человеку будет мало никотина, а вейп действительно можно курить и в помещении. По научным наблюдениям еще никто не доказал, что е-сигареты помогают бросить курить. Наоборот, доказано, что они увеличивают процесс курения и затягивают время отказа от дурной привычки. Наибольшая опасность в том, что, начиная курить вейп, люди становятся потребителями никотина, который является наркотическим веществом и нарушает работу головного мозга, вызывает зависимость и необходимость постоянно увеличивать дозу потребления. А также курение вейпа приучает к курению и выступает своеобразным мостиком для перехода к употреблению обычных сигарет.

Вейп вредит здоровью с помощью других факторов: человек не получает смол, но получает большую кляксу из никотина в целом. К тому же, стоит сказать, что основные споры ведутся именно вокруг пара. Ведь само изобретение не нанесет в себе никакого вреда: током не ударит и в руках не загорится. Хотя неоригинальные сигареты, приобретенные с рук, еще и не такое могут.

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Скрытые опасности в составе жидкостей для вейпа

Производители электронных устройств уверяют, что внутри находится безвредное вещество, почти чистый водяной пар. Всемирная организация здравоохранения по этому поводу имеет совершенно противоположное мнение. В докладе «Об электронных системах доставки никотина» ВОЗ сообщается, что аэрозоль ЕСДН (электронные системы доставки никотина) не являются всего лишь «водяным паром», как это часто утверждается.

Эксперты установили, что основными компонентами раствора, кроме никотина, является пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие вещества, которые могут вызвать рак.