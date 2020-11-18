Гурулі: грузинська кухня від Михайла Присяжнюка
18.11.2020
Михайло Присяжнюк порадував нас неймовірною стравою – гурулі за рецептом його тестя. Побалуйте себе та своїх рідних грузинською вечерею. Гарантуємо, що буде дуже смачно. Отже, рецепт від експерта «Все буде добре» читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Кориця – 1 ч. л.
- Очищені волоські горіхи – 3 ст. л.
- Невеликий пучок петрушки
- Окіст – 4 шт.
- Мелений імбир – 1 ч. л.
- Цибуля – 2 шт.
- Вершкове масло – 1,5 ст. л.
- Сушена паприка – 1 ч. л.
- Сіль
- Гвоздика – 6 бутонів
- Пучок кінзи
- Червоне сухе вино – 1 склянка
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Приготування:
- Окіст вимити, обсушити.
- На грилі обсмажити шматочки курки до утворення рум’яної скоринки і перекласти в сковорідку-гриль.
- Цибулю очистити, нарізати тонкими кільцями. Волоські горіхи потовкти у ступці. Кінзу і петрушку вимити, подрібнити.
- Гвоздику розтерти з імбиром, паприкою, корицею і сіллю.
- Додати в сковорідку з куркою цибулю, волоські горіхи і зелень.
- Влити вино, перемішати і тушкувати 10 хв. Додати прянощі, ще раз перемішати і готувати 20 хв.
Смачного!
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