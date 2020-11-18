Михайло Присяжнюк порадував нас неймовірною стравою – гурулі за рецептом його тестя. Побалуйте себе та своїх рідних грузинською вечерею. Гарантуємо, що буде дуже смачно. Отже, рецепт від експерта «Все буде добре» читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Кориця – 1 ч. л.

Очищені волоські горіхи – 3 ст. л.

Невеликий пучок петрушки

Окіст – 4 шт.

Мелений імбир – 1 ч. л.

Цибуля – 2 шт.

Вершкове масло – 1,5 ст. л.

Сушена паприка – 1 ч. л.

Сіль

Гвоздика – 6 бутонів

Пучок кінзи

Червоне сухе вино – 1 склянка

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Приготування:

Окіст вимити, обсушити. На грилі обсмажити шматочки курки до утворення рум’яної скоринки і перекласти в сковорідку-гриль. Цибулю очистити, нарізати тонкими кільцями. Волоські горіхи потовкти у ступці. Кінзу і петрушку вимити, подрібнити. Гвоздику розтерти з імбиром, паприкою, корицею і сіллю. Додати в сковорідку з куркою цибулю, волоські горіхи і зелень. Влити вино, перемішати і тушкувати 10 хв. Додати прянощі, ще раз перемішати і готувати 20 хв.

Смачного!