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Гурулі: грузинська кухня від Михайла Присяжнюка

18.11.2020

Михайло Присяжнюк порадував нас неймовірною стравою – гурулі за рецептом його тестя.  Побалуйте себе та своїх рідних грузинською вечерею. Гарантуємо, що буде дуже смачно. Отже, рецепт від експерта «Все буде добре» читайте в нашому матеріалі.

гурули

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Інгредієнти:

  •    Кориця – 1 ч. л.
  •    Очищені волоські горіхи – 3 ст. л.
  •    Невеликий пучок петрушки
  •    Окіст – 4 шт.
  •    Мелений імбир – 1 ч. л.
  •    Цибуля – 2 шт.
  •    Вершкове масло – 1,5 ст. л.
  •    Сушена паприка – 1 ч. л.
  •    Сіль
  •   Гвоздика – 6 бутонів
  •   Пучок кінзи
  •   Червоне сухе вино – 1 склянка

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Приготування:

  1.    Окіст вимити, обсушити.
  2.    На грилі обсмажити шматочки курки до утворення рум’яної скоринки і перекласти в сковорідку-гриль.
  3.    Цибулю очистити, нарізати тонкими кільцями. Волоські горіхи потовкти у ступці. Кінзу і петрушку вимити, подрібнити.
  4.    Гвоздику розтерти з імбиром, паприкою, корицею і сіллю.
  5.    Додати в сковорідку з куркою цибулю, волоські горіхи і зелень.
  6.    Влити вино, перемішати і тушкувати 10 хв. Додати прянощі, ще раз перемішати і готувати 20 хв.

Смачного!

 

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