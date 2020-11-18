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Гурули: грузинская кухня от Михаила Присяжнюка

18.11.2020

Михаил Присяжнюк порадовал нас невероятным блюдом — гурули по рецепту его тестя. Побалуйте себя и своих родных грузинским ужином. Гарантируем, что будет очень вкусно. Итак, рецепт от эксперта «Все буде добре» читайте в нашем материале.

гурули

Ингредиенты:

  • Корица — 1 ч. л.
  • Очищенные грецкие орехи — 3 ст. л.
  • Небольшой пучок петрушки
  • Окорок — 4 шт.
  • Молотый имбирь — 1 ч. л.
  • Лук — 2 шт.
  • Сливочное масло — 1,5 ст. л.
  • Сушеная паприка — 1 ч. л.
  • Соль
  • Гвоздика — 6 бутонов
  • Пучок кинзы
  • Красное сухое вино — 1 стакан

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Приготовление:

  1. Окорок вымыть, обсушить.
  2. На гриле обжарить кусочки курицы до образования румяной корочки и переложить в сковородку-гриль.
  3. Лук очистить, нарезать тонкими кольцами. Грецкие орехи растолочь в ступке. Кинзу и петрушку вымыть, измельчить.
  4. Гвоздику растереть с имбирем, паприкой, корицей и солью.
  5. Добавить в сковороду с курицей лук, грецкие орехи и зелень.
  6. Влить вино, перемешать и тушить 10 мин. Добавить пряности, еще раз перемешать и готовить 20 мин.

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Приятного аппетита!

 

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