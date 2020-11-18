Михаил Присяжнюк порадовал нас невероятным блюдом — гурули по рецепту его тестя. Побалуйте себя и своих родных грузинским ужином. Гарантируем, что будет очень вкусно. Итак, рецепт от эксперта «Все буде добре» читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

Корица — 1 ч. л.

Очищенные грецкие орехи — 3 ст. л.

Небольшой пучок петрушки

Окорок — 4 шт.

Молотый имбирь — 1 ч. л.

Лук — 2 шт.

Сливочное масло — 1,5 ст. л.

Сушеная паприка — 1 ч. л.

Соль

Гвоздика — 6 бутонов

Пучок кинзы

Красное сухое вино — 1 стакан

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Приготовление:

Окорок вымыть, обсушить. На гриле обжарить кусочки курицы до образования румяной корочки и переложить в сковородку-гриль. Лук очистить, нарезать тонкими кольцами. Грецкие орехи растолочь в ступке. Кинзу и петрушку вымыть, измельчить. Гвоздику растереть с имбирем, паприкой, корицей и солью. Добавить в сковороду с курицей лук, грецкие орехи и зелень. Влить вино, перемешать и тушить 10 мин. Добавить пряности, еще раз перемешать и готовить 20 мин.

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Приятного аппетита!