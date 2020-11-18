Гурули: грузинская кухня от Михаила Присяжнюка
18.11.2020
Михаил Присяжнюк порадовал нас невероятным блюдом — гурули по рецепту его тестя. Побалуйте себя и своих родных грузинским ужином. Гарантируем, что будет очень вкусно. Итак, рецепт от эксперта «Все буде добре» читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- Корица — 1 ч. л.
- Очищенные грецкие орехи — 3 ст. л.
- Небольшой пучок петрушки
- Окорок — 4 шт.
- Молотый имбирь — 1 ч. л.
- Лук — 2 шт.
- Сливочное масло — 1,5 ст. л.
- Сушеная паприка — 1 ч. л.
- Соль
- Гвоздика — 6 бутонов
- Пучок кинзы
- Красное сухое вино — 1 стакан
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Приготовление:
- Окорок вымыть, обсушить.
- На гриле обжарить кусочки курицы до образования румяной корочки и переложить в сковородку-гриль.
- Лук очистить, нарезать тонкими кольцами. Грецкие орехи растолочь в ступке. Кинзу и петрушку вымыть, измельчить.
- Гвоздику растереть с имбирем, паприкой, корицей и солью.
- Добавить в сковороду с курицей лук, грецкие орехи и зелень.
- Влить вино, перемешать и тушить 10 мин. Добавить пряности, еще раз перемешать и готовить 20 мин.
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Приятного аппетита!
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