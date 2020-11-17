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Рецепт закуски з крабових паличок

17.11.2020

Віталій Борисюк у випуску «Все буде добре» розповів рецепт закуски з крабових паличок. Все дуже просто і не забере багато вашого часу. Детальний рецепт приготування закуски з крабових паличок у нашому матеріалі.

рецепт приготування закуски з крабових паличок

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Інгредієнти:

  • крабові палички –  200 г
  • груша – 1 шт.
  • твердий сир  – 100 г
  • вершковий сир – 100 г
  • сік апельсина – 20 мл

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Приготування закуски:

  1. Грушу очистіть від шкірки та зернят, натріть на дрібній терці.
  2. Відіжміть грушеве пюре. Натріть на дрібній терці твердий сир і додайте його до грушевого пюре.
  3. Крабові палички теж натріть на дрібній терці, половину відкладіть для прикрашання, решту додайте до пюре.
  4. Також додайте вершковий сир, сік апельсину і все перемішайте.
  5. Отриману масу скатайте у кульки та обкачайте у подрібнених крабових паличках, які відклали.

 

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