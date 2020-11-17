Рецепт закуски з крабових паличок
17.11.2020
Віталій Борисюк у випуску «Все буде добре» розповів рецепт закуски з крабових паличок. Все дуже просто і не забере багато вашого часу. Детальний рецепт приготування закуски з крабових паличок – у нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г
- груша – 1 шт.
- твердий сир – 100 г
- вершковий сир – 100 г
- сік апельсина – 20 мл
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Приготування закуски:
- Грушу очистіть від шкірки та зернят, натріть на дрібній терці.
- Відіжміть грушеве пюре. Натріть на дрібній терці твердий сир і додайте його до грушевого пюре.
- Крабові палички теж натріть на дрібній терці, половину відкладіть для прикрашання, решту додайте до пюре.
- Також додайте вершковий сир, сік апельсину і все перемішайте.
- Отриману масу скатайте у кульки та обкачайте у подрібнених крабових паличках, які відклали.
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