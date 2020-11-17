Віталій Борисюк у випуску «Все буде добре» розповів рецепт закуски з крабових паличок. Все дуже просто і не забере багато вашого часу. Детальний рецепт приготування закуски з крабових паличок – у нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

крабові палички – 200 г

груша – 1 шт.

твердий сир – 100 г

вершковий сир – 100 г

сік апельсина – 20 мл

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Приготування закуски:

Грушу очистіть від шкірки та зернят, натріть на дрібній терці. Відіжміть грушеве пюре. Натріть на дрібній терці твердий сир і додайте його до грушевого пюре. Крабові палички теж натріть на дрібній терці, половину відкладіть для прикрашання, решту додайте до пюре. Також додайте вершковий сир, сік апельсину і все перемішайте. Отриману масу скатайте у кульки та обкачайте у подрібнених крабових паличках, які відклали.