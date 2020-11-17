Виталий Борисюк в выпуске «Все буде добре» рассказал рецепт закуски из крабовых палочек. Все очень просто и не займет много вашего времени. Подробный рецепт приготовления закуски из крабовых палочек – в нашем материале.

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Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г

груша — 1 шт.

твердый сыр — 100 г

сливочный сыр — 100 г

сок апельсина — 20 мл

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Приготовление:

Грушу очистите от кожуры и семян, натрите на мелкой терке. Отожмите грушевое пюре. Натрите на мелкой терке твердый сыр и добавьте его к в грушево го е пюре. Крабовые палочки тоже натрите на мелкой терке, половину отложите для украшения, остальное добавьте к в пюре. Также добавьте сливочный сыр, сок апельсина и все перемешайте. Полученную массу скатайте в шарики и обкачайте в отложенных измельченных крабовых палочках , которые отложили .