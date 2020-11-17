Закуска из крабовых палочек: рецепт
17.11.2020
Виталий Борисюк в выпуске «Все буде добре» рассказал рецепт закуски из крабовых палочек. Все очень просто и не займет много вашего времени. Подробный рецепт приготовления закуски из крабовых палочек – в нашем материале.
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Ингредиенты:
- крабовые палочки — 200 г
- груша — 1 шт.
- твердый сыр — 100 г
- сливочный сыр — 100 г
- сок апельсина — 20 мл
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Приготовление:
- Грушу очистите от кожуры и семян, натрите на мелкой терке.
- Отожмите грушевое пюре. Натрите на мелкой терке твердый сыр и добавьте его кв грушевогое пюре.
- Крабовые палочки тоже натрите на мелкой терке, половину отложите для украшения, остальное добавьте кв пюре.
- Также добавьте сливочный сыр, сок апельсина и все перемешайте.
- Полученную массу скатайте в шарики и обкачайте в отложенных измельченных крабовых палочках, которые отложили.
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