Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Закуска из крабовых палочек: рецепт

17.11.2020

Виталий Борисюк в выпуске «Все буде добре» рассказал рецепт закуски из крабовых палочек. Все очень просто и не займет много вашего времени. Подробный рецепт приготовления закуски из крабовых палочек  в нашем материале.

закуска из крабовых палочек

Больше по теме: Грушевый сидр: рецепт приготовления в домашних условиях

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 200 г
  • груша — 1 шт.
  • твердый сыр — 100 г
  • сливочный сыр — 100 г
  • сок апельсина — 20 мл

Больше по теме:  Закуска из баклажанов от ведущей Надежды Матвеевой

Приготовление:

  1. Грушу очистите от кожуры и семян, натрите на мелкой терке.
  2. Отожмите грушевое пюре. Натрите на мелкой терке твердый сыр и добавьте его кв грушевогое пюре.
  3. Крабовые палочки тоже натрите на мелкой терке, половину отложите для украшения, остальное добавьте кв пюре.
  4. Также добавьте сливочный сыр, сок апельсина и все перемешайте.
  5. Полученную массу скатайте в шарики и обкачайте в отложенных измельченных крабовых палочках, которые отложили.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить