Женя Колопотенко поділився секретами приготування варення з калини! Два ідеальних варіанти, котрі ви можете підібрати собі до смаку. Відтепер калинові ласощі стануть найулюбленішими у вашій родині! Читайте рецепт варення з калини в нашому матеріалі.

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Сире варення з калини

Складові:

Калина – 200 г

М’ята, меліса, чебрець – 1 пуч.

Імбир – 0,5 ч. л.

Цукор – 400 г

Приготування сирого варення:

Калину перетерти, змішати з цукром у пропорції 1:2 (калина:цукор). Свіжу зелень подрібнити, додати імбир, проварити в сотейнику 1 хвилину та віджати сік. Змішати зелень з калиною. Розлити сире варення по банках і закрити кришкою.

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Варення з калини та гарбуза

Варення з калини:

Калина – 200 г

Виноград – 250 г

Запечений гарбуз – 200 г

Цукор – 450 г

Кориця – 0,5 ч. л.

Приготування варення з калини:

Калину перетерти, змішати з цукром у пропорції 1:2 (калина:цукор). Виноград нарізати, додати 1 ст. л. цукру і склянку води, проварити в сотейнику 4 хвилини. Приготувати гарбузове пюре. До перетертої калини додати гарбузове пюре, виноград і корицю. Проварити 15 хвилин. Готове варення перелити в стерилізовані банки та законсервувати.

Смачного!