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Варення з калини: рецепт від Євгена Клопотенко

16.11.2020

Женя Колопотенко поділився секретами приготування варення з калини! Два ідеальних варіанти, котрі ви можете підібрати собі до смаку. Відтепер калинові ласощі стануть найулюбленішими у вашій родині! Читайте рецепт варення з калини в нашому матеріалі.

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Сире варення з калини

Складові:

  • Калина – 200 г
  • М’ята, меліса, чебрець – 1 пуч.
  • Імбир – 0,5 ч. л.
  • Цукор – 400 г

Приготування сирого варення:

  1. Калину перетерти, змішати з цукром у пропорції 1:2 (калина:цукор).
  2. Свіжу зелень подрібнити, додати імбир, проварити в сотейнику 1 хвилину та віджати сік.
  3. Змішати зелень з калиною.
  4. Розлити сире варення по банках і закрити кришкою.

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Варення з калини та гарбуза

Варення з калини:

  • Калина – 200 г
  • Виноград – 250 г
  • Запечений гарбуз – 200 г
  • Цукор – 450 г
  • Кориця – 0,5 ч. л.

Приготування варення з калини:

  1. Калину перетерти, змішати з цукром у пропорції 1:2 (калина:цукор).
  2. Виноград нарізати, додати 1 ст. л. цукру і склянку води, проварити в сотейнику 4 хвилини.
  3. Приготувати гарбузове пюре.
  4. До перетертої калини додати гарбузове пюре, виноград і корицю. Проварити 15 хвилин.
  5. Готове варення перелити в стерилізовані банки та законсервувати.

Смачного!

 

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