Варення з калини: рецепт від Євгена Клопотенко
16.11.2020
Женя Колопотенко поділився секретами приготування варення з калини! Два ідеальних варіанти, котрі ви можете підібрати собі до смаку. Відтепер калинові ласощі стануть найулюбленішими у вашій родині! Читайте рецепт варення з калини в нашому матеріалі.
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Сире варення з калини
Складові:
- Калина – 200 г
- М’ята, меліса, чебрець – 1 пуч.
- Імбир – 0,5 ч. л.
- Цукор – 400 г
Приготування сирого варення:
- Калину перетерти, змішати з цукром у пропорції 1:2 (калина:цукор).
- Свіжу зелень подрібнити, додати імбир, проварити в сотейнику 1 хвилину та віджати сік.
- Змішати зелень з калиною.
- Розлити сире варення по банках і закрити кришкою.
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Варення з калини та гарбуза
Варення з калини:
- Калина – 200 г
- Виноград – 250 г
- Запечений гарбуз – 200 г
- Цукор – 450 г
- Кориця – 0,5 ч. л.
Приготування варення з калини:
- Калину перетерти, змішати з цукром у пропорції 1:2 (калина:цукор).
- Виноград нарізати, додати 1 ст. л. цукру і склянку води, проварити в сотейнику 4 хвилини.
- Приготувати гарбузове пюре.
- До перетертої калини додати гарбузове пюре, виноград і корицю. Проварити 15 хвилин.
- Готове варення перелити в стерилізовані банки та законсервувати.
Смачного!
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