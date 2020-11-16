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Варенье из калины: рецепт от Евгения Клопотенко

16.11.2020

Женя Колопотенко поделился секретами приготовления варенья из калины! Два идеальных варианта, которые вы можете подобрать себе по вкусу. Отныне калиновое лакомство станет самым любимым в вашей семье! Читайте рецепт варенья из калины в нашем материале.

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Сырое варенье из калины

Ингредиенты:

  • Калина – 200 г
  • Мята, мелиса, тимьян – 1 пуч.
  • Имбирь – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 400 г

Приготовление сырого варенья:

  1. Калину перетереть, смешать с сахаром в пропорции 1:2 (калина:сахар).
  2. Свежую зелень измельчить, добавить имбирь, проварить в сотейнике 1 минуту и отжать сок.
  3. Смешать зелень с калиной.
  4. Разлить сырое варенье по банкам и закрыть крышкой.

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Варенье из калины и тыквы

Варенье из калины:

  • Калина – 200 г
  • Виноград – 250 г
  • Запеченная тыква – 200 г
  • Сахар – 450 г
  • Корица – 0,5 ч. л.

Приготовление варенья из калины:

  1. Калину перетереть, смешать с сахаром в пропорции 1:2 (калина:сахар).
  2. Виноград нарезать, добавить 1 ст. л. сахара и стакан воды, проварить в сотейнике 4 минуты.
  3. Приготовить тыквенное пюре.
  4. К перетертой калине добавить тыквенное пюре, виноград и корицу. Проварить 15 минут.
  5. Готовое варенье перелить в стерилизованные банки и закатать крышками.

Приятного аппетита!

 

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