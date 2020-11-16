Женя Колопотенко поделился секретами приготовления варенья из калины! Два идеальных варианта, которые вы можете подобрать себе по вкусу. Отныне калиновое лакомство станет самым любимым в вашей семье! Читайте рецепт варенья из калины в нашем материале.



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Сырое варенье из калины

Ингредиенты:

Калина – 200 г

Мята, мелиса, тимьян – 1 пуч.

Имбирь – 0,5 ч. л.

Сахар – 400 г

Приготовление сырого варенья:

Калину перетереть, смешать с сахаром в пропорции 1:2 (калина:сахар). Свежую зелень измельчить, добавить имбирь, проварить в сотейнике 1 минуту и отжать сок. Смешать зелень с калиной. Разлить сырое варенье по банкам и закрыть крышкой.

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Варенье из калины и тыквы

Варенье из калины:

Калина – 200 г

Виноград – 250 г

Запеченная тыква – 200 г

Сахар – 450 г

Корица – 0,5 ч. л.

Приготовление варенья из калины:

Калину перетереть, смешать с сахаром в пропорции 1:2 (калина:сахар). Виноград нарезать, добавить 1 ст. л. сахара и стакан воды, проварить в сотейнике 4 минуты. Приготовить тыквенное пюре. К перетертой калине добавить тыквенное пюре, виноград и корицу. Проварить 15 минут. Готовое варенье перелить в стерилизованные банки и закатать крышками.

Приятного аппетита!