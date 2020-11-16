Варенье из калины: рецепт от Евгения Клопотенко
16.11.2020
Женя Колопотенко поделился секретами приготовления варенья из калины! Два идеальных варианта, которые вы можете подобрать себе по вкусу. Отныне калиновое лакомство станет самым любимым в вашей семье! Читайте рецепт варенья из калины в нашем материале.
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Сырое варенье из калины
Ингредиенты:
- Калина – 200 г
- Мята, мелиса, тимьян – 1 пуч.
- Имбирь – 0,5 ч. л.
- Сахар – 400 г
Приготовление сырого варенья:
- Калину перетереть, смешать с сахаром в пропорции 1:2 (калина:сахар).
- Свежую зелень измельчить, добавить имбирь, проварить в сотейнике 1 минуту и отжать сок.
- Смешать зелень с калиной.
- Разлить сырое варенье по банкам и закрыть крышкой.
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Варенье из калины и тыквы
Варенье из калины:
- Калина – 200 г
- Виноград – 250 г
- Запеченная тыква – 200 г
- Сахар – 450 г
- Корица – 0,5 ч. л.
Приготовление варенья из калины:
- Калину перетереть, смешать с сахаром в пропорции 1:2 (калина:сахар).
- Виноград нарезать, добавить 1 ст. л. сахара и стакан воды, проварить в сотейнике 4 минуты.
- Приготовить тыквенное пюре.
- К перетертой калине добавить тыквенное пюре, виноград и корицу. Проварить 15 минут.
- Готовое варенье перелить в стерилизованные банки и закатать крышками.
Приятного аппетита!
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