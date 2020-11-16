В студії «Все буде добре» завжди відкривались цікаві рецепти. Зараз ми розповімо вам, як приготувати цукерки «Солодкий поцілунок». Зробіть приємний сюрприз своїй коханій людині, продемонструйте своє щире кохання. Детальніше про те, як приготувати цукерки «Солодкий поцілунок» в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

білий шоколад – 200–300 г

гелевий харчовий барвник – на кінчику ч. л.

форма для шоколаду

згущене молоко – 90 г

вершкове масло – 1 ч. л.

мигдальні горіхи – 2–3 шт.

цедра 1 апельсина

вермішель-павутинка – 150 г

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Приготування:

Розтопити білий шоколад на паровій бані, додати барвник, перемішати. Розлити у форми і поставити в холодильник. Вермішель висипати на сковорідку, додати ложку вершкового масла. Горіхи подрібнити, додати до вермішелі. Додати згущене молоко і натерту цедру апельсина, перемішати. Дати суміші охолонути, розкласти у форми і залити рештою шоколаду. Залишити в холодильнику на 30 хв.