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Конфеты «Сладкий поцелуй»: рецепт в домашних условиях

16.11.2020

В студии «Все буде добре» всегда открывались интересные рецепты. Сейчас мы расскажем вам, как приготовить конфеты «Сладкий поцелуй». Сделайте приятный сюрприз своему любимому человеку, продемонстрируйте свои искренние чувства. Подробнее о том, как приготовить конфеты «Сладкий поцелуй» в домашних условиях, читайте в нашем материале.

конфеты поцелуй

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Ингредиенты:

  • белый шоколад – 200–300 г
  • гелевый пищевой краситель – на кончике ч. л.
  • форма для шоколада
  • сгущенное молоко – 90 г
  • сливочное масло – 1 ч. л.
  • миндальные орехи – 2–3 шт.
  • цедра одного апельсина
  • вермишель-паутинка – 150 г

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Приготовление:

  1. Растопить белый шоколад на паровой бане, добавить краситель, перемешать.
  2. Разлить по формочкам и поставить в холодильник.
  3. Вермишель высыпать на сковороду, добавить ложку сливочного масла.
  4. Орехи измельчить, добавить к вермишели.
  5. Добавить сгущенное молоко и натертую цедру апельсина, перемешать.
  6. Дать смеси остыть, разложить по формам и залить оставшийся шоколад.
  7. Оставить в холодильнике на 30 мин.

 

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