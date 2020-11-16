В студии «Все буде добре» всегда открывались интересные рецепты. Сейчас мы расскажем вам, как приготовить конфеты «Сладкий поцелуй». Сделайте приятный сюрприз своему любимому человеку, продемонстрируйте свои искренние чувства. Подробнее о том, как приготовить конфеты «Сладкий поцелуй» в домашних условиях, читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

белый шоколад – 200–300 г

гелевый пищевой краситель – на кончике ч. л.

форма для шоколада

сгущенное молоко – 90 г

сливочное масло – 1 ч. л.

миндальные орехи – 2–3 шт.

цедра одного апельсина

вермишель-паутинка – 150 г

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Приготовление:

Растопить белый шоколад на паровой бане, добавить краситель, перемешать. Разлить по формочкам и поставить в холодильник. Вермишель высыпать на сковороду, добавить ложку сливочного масла. Орехи измельчить, добавить к вермишели. Добавить сгущенное молоко и натертую цедру апельсина, перемешать. Дать смеси остыть, разложить по формам и залить оставшийся шоколад. Оставить в холодильнике на 30 мин.