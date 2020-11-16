Конфеты «Сладкий поцелуй»: рецепт в домашних условиях
16.11.2020
В студии «Все буде добре» всегда открывались интересные рецепты. Сейчас мы расскажем вам, как приготовить конфеты «Сладкий поцелуй». Сделайте приятный сюрприз своему любимому человеку, продемонстрируйте свои искренние чувства. Подробнее о том, как приготовить конфеты «Сладкий поцелуй» в домашних условиях, читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- белый шоколад – 200–300 г
- гелевый пищевой краситель – на кончике ч. л.
- форма для шоколада
- сгущенное молоко – 90 г
- сливочное масло – 1 ч. л.
- миндальные орехи – 2–3 шт.
- цедра одного апельсина
- вермишель-паутинка – 150 г
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Приготовление:
- Растопить белый шоколад на паровой бане, добавить краситель, перемешать.
- Разлить по формочкам и поставить в холодильник.
- Вермишель высыпать на сковороду, добавить ложку сливочного масла.
- Орехи измельчить, добавить к вермишели.
- Добавить сгущенное молоко и натертую цедру апельсина, перемешать.
- Дать смеси остыть, разложить по формам и залить оставшийся шоколад.
- Оставить в холодильнике на 30 мин.
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