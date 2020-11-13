Як розвинути інтуїцію: поради Олени Курилової

Вважаєте, що розвинути інтуїцію самостійно неможливо? Екстрасенс Олена Курилова має намір переконати вас у зворотному! У студії «Все буде добре» ясновидиця розкриє секрети, як розвинути в собі інтуїцію та навчитися прислухатися до підсвідомості. Читайте подробиці.

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У кожного бувають моменти, коли зовсім не знаєш, як вчинити. У такі хвилини на допомогу приходить інтуїція. «Інтуїція потрібна, щоб приймати правильні рішення в складних життєвих ситуаціях, — вважає екстрасенс Олена Курилова. — Іноді логіка може завадити вам це зробити».

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У студії «Все буде добре» ясновидиця дала кілька порад, як розвинути в собі інтуїцію:

Кидайте монетку. Обов’язково робіть це власною рукою та намагайтеся вгадати, що випаде — «орел» чи «решка».

Дивіться телевізор з вимкненим звуком. Звертайте увагу на міміку, жести. Спробуйте прочитати думки та зрозуміти, про що говорять люди на екрані.

Перед сном запитайте себе про будь-що. Вранці потрібно згадати свій сон та записати. Подумайте, вникніть в нього, і ви відчуєте, як сон відповість на ваше запитання.

Коли ви чекаєте відповідь від своєї інтуїції, намагайтеся повністю вимкнути логіку. Не варто зважувати всі «за» і «проти». Варто довіритися інтуїції та просто спостерігати за собою.