Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Як розвинути інтуїцію: поради Олени Курилової

13.11.2020

Вважаєте, що розвинути інтуїцію самостійно неможливо? Екстрасенс Олена Курилова має намір переконати вас у зворотному! У студії «Все буде добре» ясновидиця розкриє секрети, як розвинути в собі інтуїцію та навчитися прислухатися до підсвідомості. Читайте подробиці.

Більше на тему: Обряд для хорошої роботи від Олени Курилової

интуиция

У кожного бувають моменти, коли зовсім не знаєш, як вчинити. У такі хвилини на допомогу приходить інтуїція. «Інтуїція потрібна, щоб приймати правильні рішення в складних життєвих ситуаціях, — вважає екстрасенс Олена Курилова. — Іноді логіка може завадити вам це зробити».

Більше на тему: Що означають родимі плями і як вони впливають на долю

У студії «Все буде добре» ясновидиця дала кілька порад, як розвинути в собі інтуїцію:

  • Кидайте монетку. Обов’язково робіть це власною рукою та намагайтеся вгадати, що випаде — «орел» чи «решка».
  • Дивіться телевізор з вимкненим звуком. Звертайте увагу на міміку, жести. Спробуйте прочитати думки та зрозуміти, про що говорять люди на екрані.
  • Перед сном запитайте себе про будь-що. Вранці потрібно згадати свій сон та записати. Подумайте, вникніть в нього, і ви відчуєте, як сон відповість на ваше запитання.
  • Коли ви чекаєте відповідь від своєї інтуїції, намагайтеся повністю вимкнути логіку. Не варто зважувати всі «за» і «проти». Варто довіритися інтуїції та просто спостерігати за собою.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати