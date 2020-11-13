Считаете, что развить интуицию самостоятельно невозможно? Экстрасенс Алёна Курилова намерена убедить вас в обратном! В студии «Все буде добре» ясновидящая раскроет секреты, как развить в себе интуицию и научиться прислушиваться к подсознанию. Читайте подробности.

Больше по теме: Обряд для хорошей работы от Алены Куриловой

У каждого бывают моменты, когда совсем не знаешь, как поступить. В такие минуты на помощь приходит интуиция. «Интуиция нужна, чтобы принимать правильные решения в сложных жизненных ситуациях, — считает экстрасенс Алёна Курилова. — Иногда логика может помешать вам это сделать».

Больше по теме: Что значат родимые пятна и как они влияют на судьбу

В студии «Все буде добре» ясновидящая дала несколько советов, как развить в себе интуицию:

Бросайте монетку. Обязательно делайте это собственной рукой и пытайтесь угадать, что выпадет — «орел» или «решка».

Смотрите телевизор с выключенным звуком. Обращайте внимание на мимику, жесты. Попытайтесь прочитать мысли и понять, о чем говорят люди на экране.

Перед сном задайте себе вопрос о чем-либо. Утром нужно вспомнить свой сон и записать. Подумайте, вникните в него, и вы почувствуете, как сон ответит на ваш вопрос.

Когда вы ждете ответ от своей интуиции, старайтесь полностью выключить логику. Не стоит взвешивать все «за» и «против». Стоит довериться интуиции и просто наблюдать за собой.