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Как развить интуицию: советы Алёны Куриловой

13.11.2020

Считаете, что развить интуицию самостоятельно невозможно? Экстрасенс Алёна Курилова намерена убедить вас в обратном! В студии «Все буде добре» ясновидящая раскроет секреты, как развить в себе интуицию и научиться прислушиваться к подсознанию. Читайте подробности.

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интуиция

У каждого бывают моменты, когда совсем не знаешь, как поступить. В такие минуты на помощь приходит интуиция. «Интуиция нужна, чтобы принимать правильные решения в сложных жизненных ситуациях, — считает экстрасенс Алёна Курилова. — Иногда логика может помешать вам это сделать».

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В студии «Все буде добре» ясновидящая дала несколько советов, как развить в себе интуицию:

  • Бросайте монетку. Обязательно делайте это собственной рукой и пытайтесь угадать, что выпадет — «орел» или «решка».
  • Смотрите телевизор с выключенным звуком. Обращайте внимание на мимику, жесты. Попытайтесь прочитать мысли и понять, о чем говорят люди на экране.
  • Перед сном задайте себе вопрос о чем-либо. Утром нужно вспомнить свой сон и записать. Подумайте, вникните в него, и вы почувствуете, как сон ответит на ваш вопрос.
  • Когда вы ждете ответ от своей интуиции, старайтесь полностью выключить логику. Не стоит взвешивать все «за» и «против». Стоит довериться интуиции и просто наблюдать за собой.

 

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