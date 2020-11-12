Алкалінова дієта (лужна) дуже популярна в Америці. Її пропагують такі зірки, як Вікторія Бекхем, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Еністон, Кірстен Данст. В студії «Все буде добре» ми дізналися більше про те, як харчуватися смачно і корисно та при цьому втрачати вагу. Більше інформації про алкалінову дієту – в нашому матеріалі.

Наша героїня Людмила у спробах схуднути вже відмовилася від смаженого і випічки, та вага все одно поверталась. Після тривалих пошуків дівчина нарешті відкрила для себе алкалінову дієту, яка дозволяє харчуватися смачно, корисно і при цьому втрачати вагу.

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Лужна дієта вельми популярна в Америці, де її пропагують Вікторія Бекхем, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Еністон, Кірстен Данст – а ці дівчата є взірцем стрункості та здорової краси. Кірстен Данст зізнавалася, що до початку дієти почувалася завжди стомленою, а перехід на лужне харчування зробив з її організмом дива. Зірка відчула себе здоровішою та активною і наважилася на вагітність. Цього року 36-річна акторка народила свого первістка.

Авторками дієти є дві жінки – відома в Америці харчовий терапевт Вікі Еджсон і вегетаріанський шеф-кухар і дієтолог Наташа Коррет. До речі, Наташа Коррет відома й тим, що постачає зіркам корисні солодощі власного виробництва. Зрозуміло, що від цих смаколиків зірки не товстішають.

В чому полягає суть алкалінової дієти?

Алкалінова дієта перекладається з англійської як «лужна», але насправді вона є кислотно-лужною, оскільки всі продукти в ній поділяються на кислотні та лужні. Головне, потрібно розібратися, які з продуктів – лужні, а які – кислотні.

До кислотних належать м’ясо, птиця, риба, молокопродукти, тваринні жири (вершкове масло і маргарин), солодощі, приправи (гірчиця, кетчуп, майонез), а також кава, чай.

До лужних – зелені овочі, особливо капуста, усі її різновиди, фрукти, крупи і бобові, мигдаль і волоські горіхи, лляна та оливкова олія. До речі, смак продукту не вказує на його кислотність, наприклад, лимон – це лужний продукт!

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Продукти потрібно споживати в певній пропорції. Щоб не порушити здоровий баланс, потрібно їсти 80% лужних і всього 20% кислотних продуктів.

Пропорції повинні бути саме такі, а не 50\50, бо кров, слина, сеча мають у нашому організмі слабку лужну реакцію. А коли ми вживаємо багато кислотних продуктів, ми закислюємо організм. Якщо ми споживаємо велику кількість кислотних продуктів, в організмі залишається молочна, сечова кислоти. Організм, щоб нейтралізувати їх, витрачає свої запаси кальцію і натрію, від чого псуються зуби, робляться ламкими кістки, старіє шкіра.

Перед тим, як вдаватися до цієї дієти, визначте ваш кислотно-лужний баланс. Так званий РН (пі-аш). Для цього у будь-якій аптеці можна придбати лакмусові тест-смужки для визначення РН слини.

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Сковтніть декілька разів слину і на пару секунд покладіть смужку на язика. Можна перевіряти результати! Здоровий РН на лакмусовому папірці дасть салатовий відтінок. Якщо у вас все нормально, то алкалінова дієта вам підходить. Можна худнути без шкоди для здоров’я. Якщо відтінок смужки наближається до оранжевого або червоного – у вас закислений організм, і вам рекомендовано алкалінову дієту. Вона вирівняє PH вашого організму. Якщо РН слини показує лужну реакцію – колір смужки наближений до фіолетового. У цьому випадку категорично не можна переходити на алкалінову дієту! Якщо ви перейдете на неї, може початися гастрит!