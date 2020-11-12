Алкалиновая диета (щелочная) очень популярна в Америке. Ее пропагандируют такие звезды, как Виктория Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Кирстен Данст. В студии «Все буде добре» мы узнали больше о том, как питаться вкусно и полезно и при этом терять вес. Больше информации об алкалиновой диете – в нашем материале.

Наша героиня Людмила в попытках похудеть уже отказалась от жареного и выпечки, а вес все равно возвращался. Но в конце концов девушка открыла для себя алкалиновую диету, которая позволяет питаться вкусно, полезно и при этом терять вес.

Щелочная диета весьма популярна в Америке, ее пропагандируют — Виктория Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Кирстен Данст. Эти девушки являются образцом стройности и здоровой красоты. Кирстен Данст призналась, что до начала диеты чувствовала себя всегда уставшей, а переход на щелочную питания сотворил с ее организмом настоящие чудеса. Звезда стала чувствовать себя здоровой, активной и решилась на беременность. Напомним, что в этом году 36-летняя актриса родила своего первенца.

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Авторами диеты являются две женщины – известная в Америке пищевой терапевт Вики Еджсон и вегетарианский шеф-повар, диетолог Наташа Коррет. Кстати, Наташа Коррет известна и тем, что поставляет звездам полезные сладости собственного производства. Ясное дело, что от этих угощений звезды не толстеют.

В чем заключается суть алкалиновой диеты?

Алкалиновая диета переводится с английского как «щелочная», но на самом деле она является кислотно-щелочной диетой. Ведь все продукты в ней делятся на кислотные и щелочные. Главное, в чем нужно разобраться, какие из продуктов — щелочные, а какие — кислотные.

К кислотным относятся мясо, птица, рыба, молочные продукты, животные жиры (сливочное масло и маргарин), сладости, приправы (горчица, кетчуп, майонез), а также кофе, чай.

К щелочным – зеленые овощи, особенно капуста, все ее разновидности, фрукты, крупы и бобовые, миндаль и грецкие орехи, льняное и оливковое масло. Кстати, вкус продукта не указывает на его кислотность, например, лимон — это щелочной продукт!

Продукты нужно потреблять в определенных пропорциях. Чтобы не нарушить здоровый баланс, необходимо есть 80% щелочных и всего 20% кислотных продуктов.

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Пропорции должны быть именно такие, а не 50/50, ведь у крови, слюны, мочи в нашем организме слабая щелочная реакция. А когда мы употребляем много кислотных продуктов, это закисляет организм. Если мы употребляем значительное количество кислотных продуктов, в организме остаются молочные, мочевые кислоты. Организм, чтобы нейтрализовать их, тратит свои запасы кальция и натрия, от чего портятся зубы, делаются ломкими кости, стареет кожа.

Перед тем, как прибегать к данной диете, определите ваш кислотно-щелочной баланс. Так называемый РН (пи-аш). Для этого в любой аптеке можно приобрести лакмусовые тест-полоски для определения РН слюны.

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Проглотите несколько раз слюну и на пару секунд положите полоску на язык. Можно проверять результаты! Здоровый РН на лакмусовой бумажке даст салатовый оттенок. Если у вас все нормально, то алкалиновая диета вам подходит. Можно худеть без вреда для здоровья. Если оттенок полоски приближается к оранжевому или красному — у вас закислен организм, и вам рекомендуется алкалиновая диета. Она выровняет PH вашего организма. Если РН слюны показывает щелочную реакцию — цвет полоски приближается к фиолетовому. В этом случае категорически нельзя переходить на алкалиновых диету. Если вы перейдете на нее, то можете спровоцировать гастрит!