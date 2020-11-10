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Японський зелений торт: рецепт

10.11.2020

У випусках «Все буде добре» завжди готували найкращі рецепти. Так, експерт Євген Поливода з талановитим кондитером Наталею Маслюк презентував японський зелений торт. Здивуйте своїх рідних ось такою чарівною смакотою. Як приготувати японський зелений торт в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

Японський торт

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Млинці

Інгредієнти:

  • Борошно – 120 г
  • Олія – 1 ст. л.
  • Ваніль – на смак
  • Фреш апельсиновий – 200 мл
  • Сіль – ¼ ч. л.
  • Яйця – 4 шт.
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Матча – 10 г

Приготування:

  1. Змішуємо борошно та чай матча.
  2. Далі окремо додаємо олію та яйця.
  3. Висипаємо сіль і цукор, додаємо трохи ванільного цукру.
  4. Додаємо сік, аби млинці вийшли ніжними.
  5. Смажимо.

Крем-пудинг

Інгредієнти:

  • Яйця  – 6 шт.
  • Молоко – 200 г
  • Вершки 18% – 100 г
  • Цукор – 25 г
  • Крохмаль кукурудзяний – 50 г
  • Масло вершкове – 30 г
  • Кисломолочний сир – 1 ст. л.
  • Апельсинова цедра – з 1 апельсина

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Приготування:

  1. Жовтки, відокремлені від білків, збиваємо з цукром і крохмалем до однорідної маси. Це забезпечить густу консистенцію нашому крему.
  2. У сотейник вливаємо молоко і вершки, доводимо їх майже до кипіння, до 8090 °C.
  3. Яєчну суміш збиваємо вінчиком і вливаємо в неї розігріте молоко. Не можна перегрівати яйця та крохмаль вище 85 градусів, тому що вони виділяють одразу шкідливі речовини.
  4. Натерти апельсинову цедру.
  5. Аби не заварювати крем на паровій бані, адже це довго, можна поставити його відразу на маленький вогонь. Дуже швидко збиваємо вінчиком, і щойно крем почне затягуватися, суміш потрібно зняти з вогню і збити блендером.
  6. Потім в кремову масу додаємо ванільний цукор і вершкове масло, жирний сир, котрий додасть характерної кислинки, та апельсинову цедру.
  7. Крем вимішуємо ще 2 хвилини.
  8. Готовий крем-пудинг охолоджуємо в крижаній бані.

 

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