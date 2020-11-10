Японський зелений торт: рецепт
10.11.2020
У випусках «Все буде добре» завжди готували найкращі рецепти. Так, експерт Євген Поливода з талановитим кондитером Наталею Маслюк презентував японський зелений торт. Здивуйте своїх рідних ось такою чарівною смакотою. Як приготувати японський зелений торт в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.
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Млинці
Інгредієнти:
- Борошно – 120 г
- Олія – 1 ст. л.
- Ваніль – на смак
- Фреш апельсиновий – 200 мл
- Сіль – ¼ ч. л.
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 3 ст. л.
- Матча – 10 г
Приготування:
- Змішуємо борошно та чай матча.
- Далі окремо додаємо олію та яйця.
- Висипаємо сіль і цукор, додаємо трохи ванільного цукру.
- Додаємо сік, аби млинці вийшли ніжними.
- Смажимо.
Крем-пудинг
Інгредієнти:
- Яйця – 6 шт.
- Молоко – 200 г
- Вершки 18% – 100 г
- Цукор – 25 г
- Крохмаль кукурудзяний – 50 г
- Масло вершкове – 30 г
- Кисломолочний сир – 1 ст. л.
- Апельсинова цедра – з 1 апельсина
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Приготування:
- Жовтки, відокремлені від білків, збиваємо з цукром і крохмалем до однорідної маси. Це забезпечить густу консистенцію нашому крему.
- У сотейник вливаємо молоко і вершки, доводимо їх майже до кипіння, до 80–90 °C.
- Яєчну суміш збиваємо вінчиком і вливаємо в неї розігріте молоко. Не можна перегрівати яйця та крохмаль вище 85 градусів, тому що вони виділяють одразу шкідливі речовини.
- Натерти апельсинову цедру.
- Аби не заварювати крем на паровій бані, адже це довго, можна поставити його відразу на маленький вогонь. Дуже швидко збиваємо вінчиком, і щойно крем почне затягуватися, суміш потрібно зняти з вогню і збити блендером.
- Потім в кремову масу додаємо ванільний цукор і вершкове масло, жирний сир, котрий додасть характерної кислинки, та апельсинову цедру.
- Крем вимішуємо ще 2 хвилини.
- Готовий крем-пудинг охолоджуємо в крижаній бані.
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