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Японский зеленый торт: рецепт

10.11.2020

В выпусках «Все буде добре» всегда готовились лучшие рецепты. Так, эксперт Евгений Поливода с талантливым кондитером Натальей Маслюк презентовал японский зеленый торт. Удивите своих родных вот таким очаровательным угощением. Как приготовить японский зеленый торт в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Японский торт

Блины

Ингредиенты:

  • Мука – 120 г
  • Масло – 1 ст. л.
  • Ваниль – по вкусу
  • Фреш апельсиновый – 200 мл
  • Соль – ¼ ч. л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Матча – 10 г

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Приготовление:

  1. Смешиваем муку и чай.
  2. Далее отдельно добавляем масло и яйца.
  3. Высыпаем соль и сахар, немного ванильного сахара.
  4. Добавляем сок, чтобы блины получились нежными.
  5. Жарим.

Крем-пудинг

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт.
  • Молоко – 200 г
  • Сливки 18% – 100 г
  • Сахар – 25 г
  • Крахмал кукурузный – 50 г
  • Масло сливочное – 30 г
  • Кисломолочный сыр – 1 ст. л.
  • Апельсиновая цедра – с 1 апельсина

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Приготовление:

  1. Желтки, отделенные от белков, взбиваем с сахаром и крахмалом до однородной массы. Это даст густую консистенцию нашему крему.
  2. В сотейник вливаем молоко и сливки, доводим их почти до кипения, до 8090 °C.
  3. Яичную смесь взбиваем венчиком и тонкой струйкой вливаем в нее разогретое молоко. Нельзя перегревать яйца и крахмал выше 85 градусов, так как они выделяют вредные вещества.
  4. Натереть апельсиновую цедру.
  5. Чтобы не заваривать крем на паровой бане, ведь это долго, можно поставить его сразу на маленький огонь, очень быстро взбить венчиком, и как только крем начнет затягиваться, снять с огня и взбить блендером.
  6. Затем в кремовую массу добавляем ванильный сахар и сливочное масло, жирный творог, который придаст характерной кислинки, и апельсиновую цедру.
  7. Крем вымешиваем еще 2 минуты.
  8. Готовый крем-пудинг охлаждаем в ледяной бане.

 

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