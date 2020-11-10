Японский зеленый торт: рецепт
10.11.2020
В выпусках «Все буде добре» всегда готовились лучшие рецепты. Так, эксперт Евгений Поливода с талантливым кондитером Натальей Маслюк презентовал японский зеленый торт. Удивите своих родных вот таким очаровательным угощением. Как приготовить японский зеленый торт в домашних условиях, читайте в нашем материале.
Блины
Ингредиенты:
- Мука – 120 г
- Масло – 1 ст. л.
- Ваниль – по вкусу
- Фреш апельсиновый – 200 мл
- Соль – ¼ ч. л.
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Матча – 10 г
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Приготовление:
- Смешиваем муку и чай.
- Далее отдельно добавляем масло и яйца.
- Высыпаем соль и сахар, немного ванильного сахара.
- Добавляем сок, чтобы блины получились нежными.
- Жарим.
Крем-пудинг
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт.
- Молоко – 200 г
- Сливки 18% – 100 г
- Сахар – 25 г
- Крахмал кукурузный – 50 г
- Масло сливочное – 30 г
- Кисломолочный сыр – 1 ст. л.
- Апельсиновая цедра – с 1 апельсина
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Приготовление:
- Желтки, отделенные от белков, взбиваем с сахаром и крахмалом до однородной массы. Это даст густую консистенцию нашему крему.
- В сотейник вливаем молоко и сливки, доводим их почти до кипения, до 80–90 °C.
- Яичную смесь взбиваем венчиком и тонкой струйкой вливаем в нее разогретое молоко. Нельзя перегревать яйца и крахмал выше 85 градусов, так как они выделяют вредные вещества.
- Натереть апельсиновую цедру.
- Чтобы не заваривать крем на паровой бане, ведь это долго, можно поставить его сразу на маленький огонь, очень быстро взбить венчиком, и как только крем начнет затягиваться, снять с огня и взбить блендером.
- Затем в кремовую массу добавляем ванильный сахар и сливочное масло, жирный творог, который придаст характерной кислинки, и апельсиновую цедру.
- Крем вымешиваем еще 2 минуты.
- Готовый крем-пудинг охлаждаем в ледяной бане.
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