За осень ваше волосся стало тьмяним, кінчики посіклись, і ви вже подумуєте обстригти їх? Не поспішайте! Всього чотири листочка алое повернуть вашому волоссю колишню красу і здоровий блиск! Домашня маска для волосся проти посічених кінчиків і трав’яне ополіскування – ось секрет краси від телеведучої Лілії Ребрик!

Складові:

Для маски:

пюре алое – 2 ст. л .;

сік алое – 1 ст. л .;

касторова олія – 1 ч.л .;

жовток – 1 шт .;

відвар кропиви – 3 ст. л .;

кашка двох подрібнених зубчиків часнику або 1 чайна ложка кашки білого хрону

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Для ополіскування:

яблучний оцет – чверть склянки;

вода – 1 склянка;

ефірне масло апельсина – кілька крапель

Приготування і застосування:

Чотири листочка алое – це основа для чотирьох масок, які потрібно зробити протягом двох тижнів. А маски з алое допоможуть обов’язково, тому що вони зовні наситять волосся і повернуть їм пружність.

Біостімульований сік алое – це просто порятунок для ламкого волосся! Він допоможейому оновитися, загоїть пошкодження, надасть гладкосты і блиску. Алое чудово поєднується з іншими корисними продуктами, такими, як жовток, різні рослинні олыъ, і що важливо – ці продукти тільки підсилюють корисну дію алое.

Відціджуємо сік алое з пюре через ситечко. Додаємо сік алое в касторове масло: флакончик коштує всього 5 гривень, але це абсолютно унікальний продукт, який нічим іншим не можна замінити.

Касторка складається з великого числа жирних кислот, які повністю не змиваються водою. Вони створюють на поверхні волоса ту саму захисну плівку, яка не дозволить йому куйовдитися. І ще: касторка глибоко проникає всередину волосини і живить її. Цій олії просто немає рівних! А потрібно взяти касторки всього 1 чайну ложку.

Додаємо жовток: у ньому є лецитин, речовина, яке допоможе нам заново побудувати волосся, додасть йому міцність і еластичність. До речі, їсти жовтки або просто яйця – це найпростіший спосіб подбати про гарне волосся. Погодувати його зсередини.

Змішуємо жовток, алое і касторку.

Наступний компонент – відвар кропиви. Кропива – це просто комора з вітамінами. Аскорбінової кислоти в ній вдвічі більше, ніж у лимонах і чорній смородині, а каротину більше, ніж в обліписі і моркві. Крім того, кропива багата вітамінами Е і В – головними вітамінами для здоров’я і краси волосся і шкіри. Саме завдяки своєму багатому вітамінному складу кропива відновлює структуру волосся, робить його гладким.

Готувати відвар дуже просто: взяти ложку сухої кропиви, залити половиною склянки окропу, накрити, можна навіть укутати мисочку, і дати постояти 15-20 хвилин. Все, відвар готовий. Нам знадобиться 2 столові ложки. Кропиву можна посушити самому. Заготовити про запас влітку, а можна купити в аптеці. Пачка сухого листя кропиви в аптеці коштує близько 10 грн.

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А тепер, напевно, найнезвичайніший компонент маски – часник: сік часнику відмінно стимулює ріст волосся. Він ніби активізує і запускає відновлювальні процеси. Він має сильну концентрацію, і щоб не обпекти їм шкіру, ми його використовуємо в суміші з маслом і жовтком, які пом’якшать його природну різкість.

Особисто я частіше користуюся все ж тертим хроном, але пару раз хрону вдома не було, взяла часник. Для маски досить пюре з 2 зубчиків часнику або 1 чайна ложка хрону.

Отриману суміш потрібно нанести на волосся, вдягти на голову поліетиленову шапочку і укутати голову махровим рушником, тримати маску 30 хвилин. Потім ретельно змити теплою водою з шампунем.

Щоб відмити запах хрону або часнику, потрібно зробити полоскання: в чверть склянки яблучного оцту додати склянку води. Можна додати кілька крапель ефірного масла: наприклад, апельсина, мандарина – капнути на руку і прогладити рукою вологе волосся, не торкаючись коренів.

Можна робити таку маску двічі на тиждень протягом хоча б двох тижнів, потім зробити перерву, і за потреби – знову повторити курс.

Додатково: Лікувальні ополіскування з настою шавлії або подорожника.

Щоб приготувати такий настій, потрібно взяти 1 столову ложку сушеного і подрібненого листя шавлії або подорожника (або обох трав в зборі), залити 1 склянкою окропу, кип’ятити на слабкому вогні 10 хвилин. Дати настоятися півгодини. Такий настій треба навпіл розвести водою і обполіскувати волосся. Використовувати його можна після кожного миття голови. Користь від таких обполіскувань велика, адже трави мають в своєму складі дубильні речовини, які добре відновлюють пошкоджену структуру волосся.

Video: Маска для волосся від посічених кінчиків з алое: рецепт Лілії Ребрик Маска для волосся від посічених кінчиків з алое швидко відновить пошкоджене волосся. Як зробити маску для волосся від посічених кінчиків, розповідає Лілія Ребрик