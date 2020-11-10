За осень ваши волосы стали тусклыми, кончики посеклись, и вы уже подумываете остричь их? Не торопитесь! Всего четыре листика алоэ вернут вашим волосам прежнюю красоту и здоровый блеск! Домашняя маска для волос против секущихся кончиков и травяное ополаскивание – вот секрет красоты от телеведущей Лилии Ребрик!

Ингредиенты:



Для маски:

пюре алоэ – 2 ст. л.;

сок алоэ – 1 ст. л.;

касторовоемасло – 1 ч.л.;

желток – 1 шт.;

отвар крапивы – 3 ст. л.;

кашица двух измельчённых зубчиков чеснока или 1 чайная ложка кашицы белого хрена

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Для ополаскивания:

яблочный уксус – четверть стакана;

вода – 1 стакан;

эфирное масло апельсина – несколько капель

Приготовление и применение:

Четыре листика алоэ– это основа для четырёх масок, которые нужно сделать в течение двух недель. А маски с алоэ помогут обязательно, потому что они снаружи напитают волосы и вернут им упругость.

Биостимулированный сок алоэ – это просто спасение для ломких волос! Он поможет им обновиться, заживит повреждения, придаст им гладкость и блеск. Алоэ прекрасно сочетается с другими полезными продуктами, такими, как желток, различные растительные масла, и что важно – эти продукты только усиливают полезное воздействие алоэ.

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Отцеживаем сок алоэ из пюре через ситечко. Добавляем сок алоэ в касторовое масло: флакончик стоит всего 5 гривен, но это совершенно уникальный продукт, который ничем другим нельзя заменить.

Касторка состоит из большого числа жирных кислот, которые полностью не смываются водой. Они создают на поверхности волоса ту самую защитную плёночку, которая не позволит ему лохматиться. И еще: касторка глубоко проникает внутрь волоса и питает его. Этому маслу просто нет равных! А нужно взять касторки всего 1 чайную ложку.

Добавляем желток: в нем есть лецитин, вещество, которое поможет нам заново построить волос, придаст ему прочность и эластичность. Кстати, есть желтки или просто яйца – это самый простой способ позаботиться о красивых волосах. Покормить их изнутри.

Смешиваем желток, алоэ и касторку.

Следующий компонент – отвар крапивы. Крапива – это просто кладовка с витаминами. Аскорбиновой кислоты в ней вдове больше, чем в лимонах и черной смородине, а каротина больше, чем в облепихе и морковке. Кроме того, крапива богата витаминами Е и В – главными витаминами для здоровья и красоты волос и кожи. Именно благодаря своему богатому витаминному составу крапива восстанавливает структуру волоса, делает его гладким.

Готовить отвар очень просто: взять ложку сухой крапивы, залить половиной стакана кипятка, накрыть, можно даже укутать мисочку, и дать постоять 15-20 минут. Все, отвар готов. Нам понадобится 2 стол ложки. Крапиву можно посушить самому. Заготовить впрок летом, а можно купить в аптеке. Пачка сухих листьев крапивы в аптеке стоит около 10 грн.

А теперь самый, наверное, необычный компонент маски – чеснок: сок чеснока отлично стимулирует рост волос. Он как бы активизирует и запускает восстановительные процессы. Он имеет сильную концентрацию, и чтобы не обжечь им кожу, мы его используем в смеси с маслом и желтком, которые смягчат его природную резкость.

Лично я чаще пользуюсь все же тёртым хреном, но пару раз хрена дома не было, взяла чеснок. Для маски достаточно пюре из 2 долек чеснока или 1 чайная ложка хрена.

Полученную смесь нужно нанести на волосы, надеть на голову полиэтиленовую шапочку и укутать голову махровым полотенцем, держать маску 30 минут. Затем тщательно смыть тёплой водой с шампунем.

Чтобы отмыть запах хрена или чеснока, нужно сделать полоскание: в четверть стакана яблочного уксуса добавить стакан воды. Можно добавить несколько капель эфирного масла: например, апельсина, мандарина – капнуть на руку и прогладить рукой влажные волосы, не касаясь корней.

Можно делать такую маску дважды в неделю в течение хотя бы двух недель, потом сделать перерыв, и при надобности – снова повторить курс.

Дополнительно: лечебные ополаскивания из настоя шалфея или подорожника.

Чтобы приготовить такой настой, нужно взять 1 столовую ложку сушёных и измельчённых листьев шалфея или подорожника (или обеих травок в сборе), залить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 10 минут. Дать настояться полчаса. Такой настой надо пополам развести водой и ополаскивать волосы. Использовать его можно после каждого мытья головы. Польза от таких ополаскиваний большая, ведь травы имеют в своем составе дубильные вещества, которые хорошо восстанавливают повреждённую структуру волос.

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Video: Маска для волос от секущихся кончиков из алоэ: рецепт Лилии Ребрик Маска для волос от секущихся кончиков из алоэ быстро восстановит поврежденные волосы. Как сделать маску для волос от секущихся кончиков, рассказывает Лилия Ребрик