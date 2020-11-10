Котлети з волоських горіхів: рецепт
10.11.2020
А ви знали, що котлети з волоських горіхів можна сплутати з м’ясними, хоча насправді м’яса в них нема. У новому випуску «Все буде добре» Олег Ковальчук розповів, як приготувати цю неймовірну страву. Детальний рецепт котлет з волоських горіхів читайте в матеріалі.
Більше на тему: Смачний десерт із цвітної капусти від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- волоські горіхи – 200 г
- відварена картопля – 3 шт.
- відварена квасоля (біла та червона) – 4 ст. л.
- яйця – 2 шт.
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- часник – 1 шт.
- вівсяні пластівці, перемелені в борошно – ½ склянки
- сіль – дрібка
- цукор – дрібка
- перець – до смаку
- спеції – до смаку
- олія – 50 мл
- гриби або зелень для оздоблення
- панірувальні сухарі
Приготування:
- Подрібнюємо 200 г горіхів у блендері та перекладаємо їх в окрему ємність.
- Чотири столові ложки відвареної квасолі, одну цибулину середнього розміру, кілька зубчиків часнику та два яйця подрібнюємо у блендері.
- Дві-три відварених картоплини натираємо на дрібній терці.
- З’єднуємо усі інгредієнти та ретельно перемішуємо ложкою.
- Додаємо півсклянки вівсяних пластівців, перемелених в борошно, 50 мл рослинної олії, дрібку солі та цукру, перець та спеції до смаку і знову все ретельно вимішуємо.
- Викладаємо суміш на дошку, застелену плівкою, та рівномірно розподіляємо шаром завтовшки 2–2,5 см.
- Відправляємо фарш у холодильник на 15–20 хвилин.
- Охолоджений фарш нарізаємо квадратиками. Змоченими у воді руками формуємо котлети, обвалюємо їх у панірувальних сухарях та викладаємо на розігріту пательню з рослинною олією.
- Обсмажуємо котлети з обох боків і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин. Викладаємо готові котлети на тарілку та прикрашаємо зеленню або грибами.
Більше на тему: Рулет з ячної крупи з беконом та грибами: рецепт Євгена Клопотенка
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=