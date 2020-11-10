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Котлеты из грецких орехов: рецепт

10.11.2020

А вы знали, что котлеты из грецких орехов вполне могут сойти за мясные, хотя на самом деле мяса в них нет. В новом выпуске «Все буде добре» Олег Ковальчук рассказал, как приготовить это невероятное блюдо. Подробный рецепт котлет из грецких орехов читайте в материале.

котлеты ореховые

Ингредиенты:

  • грецкие орехи – 200 г
  • отварной картофель – 3 шт.
  • отварная фасоль (белая и красная) – 4 ст. л.
  • яйца – 2 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • чеснок – 1 шт.
  • овсяные хлопья, перемолотые в муку – ½ стакана
  • соль – щепотка
  • сахар – щепотка
  • перец – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • масло – 50 мл
  • грибы или зелень для украшения
  • панировочные сухари

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Приготовление:

  1. Измельчаем 200 г орехов в блендере и перекладываем их в отдельную емкость.
  2. Четыре столовые ложки вареной фасоли, одну луковицу среднего размера, несколько зубчиков чеснока и два яйца измельчаем в блендере.
  3. Две-три отварные картофелины натираем на мелкой терке.
  4. Соединяем все ингредиенты и тщательно перемешиваем ложкой.
  5. Добавляем полстакана овсяных хлопьев, перемолотых в муку, 50 мл растительного масла, щепотку соли и сахара, перец и специи по вкусу и снова все тщательно вымешиваем.
  6. Выкладываем смесь на доску, покрытую пленкой, и равномерно распределяем слоем толщиной 2–2,5 см.
  7. Отправляем фарш в холодильник на 15–20 минут.
  8. Охлажденный фарш нарезаем квадратиками. Смоченными в воде руками формируем котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.
  9. Обжариваем котлеты с обеих сторон и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Выкладываем готовые котлеты на тарелку и украшаем зеленью или грибами.

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