Котлеты из грецких орехов: рецепт
10.11.2020
А вы знали, что котлеты из грецких орехов вполне могут сойти за мясные, хотя на самом деле мяса в них нет. В новом выпуске «Все буде добре» Олег Ковальчук рассказал, как приготовить это невероятное блюдо. Подробный рецепт котлет из грецких орехов читайте в материале.
Ингредиенты:
- грецкие орехи – 200 г
- отварной картофель – 3 шт.
- отварная фасоль (белая и красная) – 4 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 1 шт.
- овсяные хлопья, перемолотые в муку – ½ стакана
- соль – щепотка
- сахар – щепотка
- перец – по вкусу
- специи – по вкусу
- масло – 50 мл
- грибы или зелень для украшения
- панировочные сухари
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Приготовление:
- Измельчаем 200 г орехов в блендере и перекладываем их в отдельную емкость.
- Четыре столовые ложки вареной фасоли, одну луковицу среднего размера, несколько зубчиков чеснока и два яйца измельчаем в блендере.
- Две-три отварные картофелины натираем на мелкой терке.
- Соединяем все ингредиенты и тщательно перемешиваем ложкой.
- Добавляем полстакана овсяных хлопьев, перемолотых в муку, 50 мл растительного масла, щепотку соли и сахара, перец и специи по вкусу и снова все тщательно вымешиваем.
- Выкладываем смесь на доску, покрытую пленкой, и равномерно распределяем слоем толщиной 2–2,5 см.
- Отправляем фарш в холодильник на 15–20 минут.
- Охлажденный фарш нарезаем квадратиками. Смоченными в воде руками формируем котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.
- Обжариваем котлеты с обеих сторон и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Выкладываем готовые котлеты на тарелку и украшаем зеленью или грибами.
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