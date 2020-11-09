Аранчині – дуже смачна страва. У випуску «Все буде добре» Томаш Німет розповів покроково, як приготувати страву швидко в домашніх умовах. Сицилійське частування вразить ваших гостей, це ми вам обіцяємо. Детальний рецепт аранчині – в матеріалі.

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Інгредієнти:

Рис – 900 г

Вершкове масло – 50 г

Вода – 2 л

Печериці – 800 г

Часник – 2–5 зуб.

Петрушка – 50 г

Оливкова олія – ​​100 г

Сир твердий – 200 г

Яйця – 5 шт.

Панірувальні сухарі – 200 г

Сіль, перець – за смаком

Шафран (куркума) – за смаком

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Приготування:

Додати вершкове масло, куркуму в рис і перемішати. Пасерувати на оливковій олії подрібнений часник і шампіньйони. Посипати зеленню і натертим сиром. Сформувати з рису кульку, в центр якої помістити начинку. Вмочити кульку в яйце, обваляти в панірувальних сухарях. Викласти заготовку на деко. Запікати в духовці 15 хвилин.