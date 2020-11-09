Аранчині: рецепт приготування в домашніх умовах
09.11.2020
Аранчині – дуже смачна страва. У випуску «Все буде добре» Томаш Німет розповів покроково, як приготувати страву швидко в домашніх умовах. Сицилійське частування вразить ваших гостей, це ми вам обіцяємо. Детальний рецепт аранчині – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Рис – 900 г
- Вершкове масло – 50 г
- Вода – 2 л
- Печериці – 800 г
- Часник – 2–5 зуб.
- Петрушка – 50 г
- Оливкова олія – 100 г
- Сир твердий – 200 г
- Яйця – 5 шт.
- Панірувальні сухарі – 200 г
- Сіль, перець – за смаком
- Шафран (куркума) – за смаком
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Приготування:
- Додати вершкове масло, куркуму в рис і перемішати.
- Пасерувати на оливковій олії подрібнений часник і шампіньйони.
- Посипати зеленню і натертим сиром.
- Сформувати з рису кульку, в центр якої помістити начинку.
- Вмочити кульку в яйце, обваляти в панірувальних сухарях.
- Викласти заготовку на деко.
- Запікати в духовці 15 хвилин.
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