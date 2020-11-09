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Аранчині: рецепт приготування в домашніх умовах

09.11.2020

Аранчині дуже смачна страва. У випуску «Все буде добре» Томаш Німет розповів покроково, як приготувати страву швидко в домашніх умовах. Сицилійське частування вразить ваших гостей, це ми вам обіцяємо. Детальний рецепт аранчині – в матеріалі.

аранчіні

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Інгредієнти:

  • Рис – 900 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Вода – 2 л
  • Печериці – 800 г
  • Часник – 2–5 зуб.
  • Петрушка – 50 г
  • Оливкова олія – ​​100 г
  • Сир твердий – 200 г
  • Яйця – 5 шт.
  • Панірувальні сухарі – 200 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Шафран (куркума) – за смаком

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Приготування:

  1. Додати вершкове масло, куркуму в рис і перемішати.
  2. Пасерувати на оливковій олії подрібнений часник і шампіньйони.
  3. Посипати  зеленню і натертим сиром.
  4. Сформувати з рису кульку, в центр якої помістити начинку.
  5. Вмочити кульку в яйце, обваляти в панірувальних сухарях.
  6. Викласти заготовку на деко.
  7. Запікати в духовці 15 хвилин.

 

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