Аранчини очень вкусное блюдо. В выпуске «Все буде добре» Томаш Нимет рассказал пошагово, как приготовить блюдо быстро в домашних условиях. Сицилийское угощение поразит ваших гостей, это мы вам обещаем. Подробный рецепт аранчини — в материале.

Больше по теме: Рисовое желе с сыром: рецепт

Ингредиенты:

Рис – 900 г

Сливочное масло – 50 г

Вода – 2 л

Шампиньоны – 800 г

Чеснок – 2 – 5 зуб.

Петрушка – 50 г

Оливковое масло – 100 г

Сыр твердый – 200 г

Яйца – 5 шт.

Панировочные сухари – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Шафран (куркума) по вкусу

Больше по теме: Напиток из риса: мексиканская рисовая орчата

Приготовление:

Добавить сливочное масло, куркуму в рис и перемешать. Пассеровать на оливковом масле измельченный чеснок и шампиньоны. Посыпать зеленью и натертым сыром. Сформировать из риса шарик, в центр которого поместить начинку. Обмакнуть шарик в яйцо, обвалять в панировочных сухарях. Выложить заготовку на противень. Запекать в духовке 15 минут.