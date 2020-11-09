Аранчини: рецепт приготовления в домашних условиях
09.11.2020
Аранчини очень вкусное блюдо. В выпуске «Все буде добре» Томаш Нимет рассказал пошагово, как приготовить блюдо быстро в домашних условиях. Сицилийское угощение поразит ваших гостей, это мы вам обещаем. Подробный рецепт аранчини — в материале.
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Ингредиенты:
- Рис – 900 г
- Сливочное масло – 50 г
- Вода – 2 л
- Шампиньоны – 800 г
- Чеснок – 2–5 зуб.
- Петрушка – 50 г
- Оливковое масло – 100 г
- Сыр твердый – 200 г
- Яйца – 5 шт.
- Панировочные сухари – 200 г
- Соль, перец – по вкусу
- Шафран (куркума) по вкусу
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Приготовление:
- Добавить сливочное масло, куркуму в рис и перемешать.
- Пассеровать на оливковом масле измельченный чеснок и шампиньоны.
- Посыпать зеленью и натертым сыром.
- Сформировать из риса шарик, в центр которого поместить начинку.
- Обмакнуть шарик в яйцо, обвалять в панировочных сухарях.
- Выложить заготовку на противень.
- Запекать в духовке 15 минут.
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