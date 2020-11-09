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Аранчини: рецепт приготовления в домашних условиях

09.11.2020

Аранчини очень вкусное блюдо. В выпуске «Все буде добре» Томаш Нимет рассказал пошагово, как приготовить блюдо быстро в домашних условиях. Сицилийское угощение поразит ваших гостей, это мы вам обещаем. Подробный рецепт аранчини — в материале.

аранчини

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Ингредиенты:

  • Рис – 900 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Вода – 2 л
  • Шампиньоны – 800 г
  • Чеснок – 25 зуб.
  • Петрушка – 50 г
  • Оливковое масло – 100 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Панировочные сухари – 200 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Шафран (куркума) по вкусу

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Приготовление:

  1. Добавить сливочное масло, куркуму в рис и перемешать.
  2. Пассеровать на оливковом масле измельченный чеснок и шампиньоны.
  3. Посыпать зеленью и натертым сыром.
  4. Сформировать из риса шарик, в центр которого поместить начинку.
  5. Обмакнуть шарик в яйцо, обвалять в панировочных сухарях.
  6. Выложить заготовку на противень.
  7. Запекать в духовке 15 минут.

 

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