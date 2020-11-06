Імбирно-яблучний пиріг: рецепт приготування
06.11.2020
Приготуйте для своїх рідних смачні ласощі – яблучний пиріг з імбиром! Наш експерт Людмила Шупенюк не втомлюється балувати близьких цією дивовижною стравою. Спробуйте – десерт припаде до смаку всій родині! Рецепт яблучного пирога з імбиром в матеріалі.
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Складові:
- Борошно – 200 г
- Рослинна олія – 100 г
- Вода – 70 г
- Сухий імбир – 0.5 ч. л.
- Розпушувач – 1/3 ч. л.
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Яблуко – 400 г
- Цукрова пудра – 100 г
- Кориця – 1/4 ч. л.
- Кардамон – 1/4 ч. л.
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Приготування:
- Змішайте сухі інгредієнти: борошно, імбир, розпушувач і сіль.
- Додайте рослинне масло та гарячу воду, замісіть тісто. Зліпіть з тіста кулю, загорніть його в харчову плівку й поставте до холодильника на 40 хвилин.
- Дістаньте тісто з холодильника й розкачайте, покладіть його в форму для випікання.
- Потім необхідно нарізати яблука дольками, викласти на тісто. Присипте цукровою пудрою, корицею та кардамоном.
- Сформуйте бортики пирога. Поставте пиріг в розігріту до 180 С духовку на 30 хвилин.
- Готовий пиріг прикрасьте цукровою пудрою.
Video: Імбирно-яблучний пиріг: рецепт приготування
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