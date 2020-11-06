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Імбирно-яблучний пиріг: рецепт приготування

06.11.2020

Приготуйте для своїх рідних смачні ласощі – яблучний пиріг з імбиром! Наш експерт Людмила Шупенюк не втомлюється балувати близьких цією дивовижною стравою. Спробуйте – десерт припаде до смаку всій родині! Рецепт яблучного пирога з імбиром в матеріалі.

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Імбирно-яблучний пиріг

Складові:

  • Борошно – 200 г
  • Рослинна олія – 100 г
  • Вода – 70 г
  • Сухий імбир – 0.5 ч. л.
  • Розпушувач – 1/3 ч. л.
  • Сіль – 1/4 ч. л.
  • Яблуко – 400 г
  • Цукрова пудра – 100 г
  • Кориця – 1/4 ч. л.
  • Кардамон – 1/4 ч. л.

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Приготування:

  1. Змішайте сухі інгредієнти: борошно, імбир, розпушувач і сіль.
  2. Додайте рослинне масло та гарячу воду, замісіть тісто. Зліпіть з тіста кулю, загорніть його в харчову плівку й поставте до холодильника на 40 хвилин.
  3. Дістаньте тісто з холодильника й розкачайте, покладіть його в форму для випікання.
  4. Потім необхідно нарізати яблука дольками, викласти на тісто. Присипте цукровою пудрою, корицею та кардамоном.
  5. Сформуйте бортики пирога. Поставте пиріг в розігріту до 180 С духовку на 30 хвилин.
  6. Готовий пиріг прикрасьте цукровою пудрою.

Video: Імбирно-яблучний пиріг: рецепт приготування

Яблучний пиріг з імбиром - це не тільки смачна, але й корисна страва. Рецепт яблучного пирога з імбиром ви знайдете в нашому матеріалі покроково

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