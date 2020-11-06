Приготуйте для своїх рідних смачні ласощі – яблучний пиріг з імбиром! Наш експерт Людмила Шупенюк не втомлюється балувати близьких цією дивовижною стравою. Спробуйте – десерт припаде до смаку всій родині! Рецепт яблучного пирога з імбиром в матеріалі.

Більше на тему: Цукерки «Солодкий поцілунок»: рецепт в домашніх умовах

Складові:

Борошно – 200 г

Рослинна олія – 100 г

Вода – 70 г

Сухий імбир – 0.5 ч. л.

Розпушувач – 1/3 ч. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Яблуко – 400 г

Цукрова пудра – 100 г

Кориця – 1/4 ч. л.

Кардамон – 1/4 ч. л.

Більше на тему: Смачний десерт із цвітної капусти від Євгена Клопотенка

Приготування:

Змішайте сухі інгредієнти: борошно, імбир, розпушувач і сіль. Додайте рослинне масло та гарячу воду, замісіть тісто. Зліпіть з тіста кулю, загорніть його в харчову плівку й поставте до холодильника на 40 хвилин. Дістаньте тісто з холодильника й розкачайте, покладіть його в форму для випікання. Потім необхідно нарізати яблука дольками, викласти на тісто. Присипте цукровою пудрою, корицею та кардамоном. Сформуйте бортики пирога. Поставте пиріг в розігріту до 180 С духовку на 30 хвилин. Готовий пиріг прикрасьте цукровою пудрою.

Video: Імбирно-яблучний пиріг: рецепт приготування Яблучний пиріг з імбиром - це не тільки смачна, але й корисна страва. Рецепт яблучного пирога з імбиром ви знайдете в нашому матеріалі покроково